Willem van Hanegem ziet iets vreemds bij Ajax in aanloop naar topper tegen PSV

Willem van Hanegem verbaast zich over de houding in het kamp van Ajax in aanloop naar de topper tegen PSV van zondag. Volgens De Kromme is er angst te bespeuren bij Ajacieden, ondanks de voorsprong van zes punten op de titelconcurrent uit Eindhoven.

''Weet je wat gek is?'', opent Van Hanegem vrijdag in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. ''Ik kom een aantal mensen tegen, en ze zijn allemaal een beetje bang, die Ajacieden. Als je er zo dichtbij bent, dan ga je die wedstrijd toch niet verliezen?''

Van Hanegem snapt dat PSV het thuisvoordeel heeft, maar twijfelt aan een zege voor de ploeg van trainer Peter Bosz. ''Ik denk niet dat PSV zomaar wint, echt niet'', klinkt het weinig hoopvol voor de supporters van de nummer twee in de Eredivisie.

De voormalig trainer loopt echter lang genoeg mee in de voetballerij om te weten dat het zomaar een knotsgekke wedstrijd kan worden in het Philips Stadion. ''We zien wel vaker wedstrijden waarvan we denken: hoe is het in godsnaam mogelijk?''

''Je begrijpt het niet, maar dit seizoen gebeuren allemaal van dat soort dingen, ook bij Feyenoord'', trekt Van Hanegem de vergelijking met zijn grote liefde uit Rotterdam-Zuid.

''Wedstrijden winnen tegen Europese toppers en tegen een niet zo bijzonder elftal win je niet'', verzucht de analist en voetballiefhebber, die Feyenoord in de Champions League onder meer zag winnen van Benfica, Bayern München en AC Milan.

Ajax won eerder dit seizoen in een enerverende wedstrijd met 3-2 van PSV, dat toen zijn eerste nederlaag leed in de Eredivisie. Voor de Eindhovense ploeg is het zaak om zondag te winnen, om zo de titelstrijd weer spannend te maken.