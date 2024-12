Van Hanegem pakt grote naam aan: 'Minder wijzen, eerst zelf presteren'

Willem van Hanegem kijkt zijn ogen uit in de Eredivisie. Het Feyenoord-icoon begrijpt weinig van sommige wissels die trainers in de Nederlandse competitie doorvoeren. De Kromme zag Anis Hadj Moussa bijvoorbeeld tot zijn verbazing op de bank beginnen bij Feyenoord tegen Heracles Almelo (5-2).

Van Hanegem stelt in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat Brian Priske het elftal van Feyenoord 'voortdurend uit balans haalt met wissels'. "Zonder Anis Hadj Moussa beginnen, dé man in vorm in Nederland, vond ik ook apart, want hij kon wel al snel invallen." Dat gebeurde na de vroege blessure van Igor Paixão.

Hadj Moussa, die normaliter op de rechterflank speelt bij Feyenoord, viel in op de linkerkant. Op rechts was er voor het eerst sinds lange tijd weer een basisplaats voor Calvin Stengs. "Misschien moest hij minuten maken en begon Hadj Moussa daarom op de bank", vermoedt Van Hanegem.

Stengs wist Van Hanegem bepaald niet te imponeren met zijn spel tegen Heracles. "Die zou wel wat minder kunnen wijzen en uitleggen aan medespelers", aldus de Kromme. "Eerst zelf de draad maar weer eens oppakken, lijkt mij." De achtvoudig international van het Nederlands elftal werd na 67 minuten naar de kant gehaald.

Van Hanegem vraagt zich af of er iemand bij Feyenoord is die Stengs de waarheid vertelt. "Dat kun je hem ook gewoon zeggen, maar in Nederland draaien we er liever graag een beetje omheen."

Feyenoord sluit over een week het kalenderjaar met de topper op bezoek bij PSV. "Je vraagt je toch af welk PSV je te zien krijgt", aldus Van Hanegem. "De ploeg die het allemaal wel gelooft of de sterke ploeg die het ook vaak kan zijn. Feyenoord kan op vier punten komen en dat terwijl die club al zoveel onnodige punten heeft laten liggen."