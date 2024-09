Van Hanegem noemt slechts twee spelers die goed aan seizoen zijn begonnen bij Feyenoord

Willem van Hanegem denkt dat Ajax best in staat is om in de top drie van de Eredivisie te eindigen, zo laat hij weten in zijn column in het Algemeen Dagblad. Davy Klaassen sprak dat na het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (1-1) al uit en krijgt nu bijval van Van Hanegem. Het niveau van de rest van de Eredivisie, waaronder ook Feyenoord, is namelijk ook niet om over naar huis te schrijven.

“Na afloop zei hij dat de mensen die denken dat Ajax maximaal een derde plek kan pakken, zich in zijn ogen vergissen. Er zit meer in, denkt Klaassen. En ik denk dat ook”, uit ex-Feyenoorder Van Hanegem zijn vertrouwen in de Amsterdammers.

“Dat klinkt gek, want hoe Ajax in Deventer tegen Go Ahead Eagles voor de dag kwam, was tenenkrommend”, vervolgt hij. “Maar je denkt toch dat uit veel spelers echt wel wat te halen valt, ook door die kleine druktemaker uit Italië.”

De Kromme denkt dat Ajax van geluk mag spreken dat ook Feyenoord niet in topvorm verkeert. De enige ploegen in de Eredivisie die momenteel echt overtuigen, zijn PSV en AZ. Ajax heeft, met weliswaar twee wedstrijden minder gespeeld, een achterstand van elf punten op de koploper, maar heeft slechts twee punten minder dan Feyenoord.

Volgens Van Hanegem speelt AZ het leukste voetbal in de Eredivisie. “ Maar die jonge ploeg laat van oudsher vaak punten liggen als het er écht om gaat. Bij Feyenoord is al het voetbal uit de ploeg verdwenen. Ook tegen NAC zag je nauwelijks een fatsoenlijke aanval”, is De Kromme vervolgens kritisch.

Volgens hem zijn er slechts twee spelers die erbovenuit steken bij de Rotterdammers. “Ja, Hwang en Timber zijn goed, maar ik zie verder niets dat lijkt op de vorige seizoenen. Wie denkt dat 2-0 winnen de ommekeer is, vergist zich. Hwang is goed gestart en volgens mij ziet hij ook wel dat het maar een beginnetje is.”

“Santiago Giménez valt geblesseerd uit, Ayase Ueda scoort meteen maar daarna zie ik bij hem helemaal geen enkel teken dat hij eindelijk over het dode punt heen is. En Igor Paixão heeft nauwelijks nog oog voor medespelers. Die doet alles zelf. En de backs Gijs Smal en Jordan Lotomba doen er goed aan niet al tevreden te zijn met een leuke voorzet”, raast hij verder.