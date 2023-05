Van Hanegem gaat bij aanwijzen beste speler Feyenoord voorbij aan Kökçü

Dinsdag, 30 mei 2023 om 19:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:53

Willem van Hanegem wijst Gernot Trauner aan als de beste speler van Feyenoord in het afgelopen seizoen. De voormalig speler en trainer van de kampioen uit Rotterdam zag aanvoerder Orkun Kökçü ook vaak goede dingen doen, maar kiest desondanks voor de Oostenrijkse verdediger. Trauner is sinds zijn komst naar Feyenoord in 2021 een vaste waarde in het hart van de defensie.

Van Hanegem steekt dinsdag in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad de loftrompet over de 31-jarige Trauner. "Hij is gewoon heel erg belangrijk. Over het algemeen genomen en ten opzichte van je elftal, was hij een heel belangrijke speler." In de optiek van De Kromme is Trauner in staat om zijn medespelers beter te laten functioneren. "Hij speelt gewoon heel goed en in het belang van het elftal. En als hij goed speelt zie je dat de rest ook zekerder is. Zoals Trauner speelt is misschien simpel, maar dat is wel het moeilijkste."

Waar veel mensen voor Kökçü kiezen, daar slaat Van Hanegem dus een andere weg in. "Iedereen zegt dan Kökcü, onze aanvoerder. Dat vind ik dan niet. Natuurlijk heeft hij een goed seizoen gedraaid. De laatste maanden, de tweede helft van het seizoen, toen is hij wel echt goed geworden. Dan kun je niet zeggen dat hij een heel seizoen geweldig gespeeld. Dat is bijna onmogelijk voor elke speler."

Kökçü weg?

Het lijkt erop dat Kökçü zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld in het shirt van Feyenoord. "Als de juiste club komt, dan wil ik deze zomer wel een stap gaan maken", zei de aanvoerder zondag voor de camera van ESPN. Dat Arne Slot aanblijft in De Kuip doet daar niets aan af. "Met de trainer heb ik sowieso een goede band, net als met iedereen, maar ik wil wel een stap maken."