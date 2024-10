Van Halst mist 'geilheid voor de goal' bij Zirkzee en wijst op twee absolute topspitsen

Jan van Halst vindt dat Joshua Zirkzee nog de nodige stappen kan zetten als aanvalsleider van het Nederlands elftal. De analist van Ziggo Sport geeft Robert Lewandowski en Cristiano Ronaldo als voorbeelden van spitsen die alle facetten van het vak beheersen.

Van Halst laat via enkele beelden zien hoe gretig Lewandowski is in de zestien van de tegenstander. De analist mist die felheid nog bij Zirkzee en hoopt dat de spits van het Nederlands elftal naar dat niveau kan groeien in de toekomst.

Naast Lewandowski wordt Ronaldo naar voren geschoven door Van Halst. ''En wat Ronaldo heel goed doet: achter de verdediger staan. Er is niks irritanter dan achter een verdediger gaan staan. Ronaldo weet waar de voorzet komt, en gokt daar ook op. En hij is daar. En hij heeft zich daar fantastisch in ontwikkeld.''

''En als je dan kijkt naar Zirkzee. Die kan daar nog heel veel in winnen'', geeft Van Halst mee aan de aanvaller van Oranje en Manchester United. Direct volgt een via de beelden een aanval van Oranje tegen Hongarije, waarbij Zirkzee zich volgens Van Halst beter had kunnen positioneren bij een voorzet.

''Het zijn net de kleine dingetjes. Net te laat, net niet explosief genoeg. Het kan nog net iets scherper. En dan wordt het echt een fantastische speler'', blijft Van Halst ondanks de verbeterpunten vertrouwen houden in de kwaliteiten van Zirkzee.

''Is het scherpte? Is het zoals Louis van Gaal het noemt, geilheid voor de goal?'', wil presentator Wytse van der Goot weten van Van Halst. ''Ja, wellicht zou je het daarmee kunnen vergelijken'', onderstreept de oud-speler de stelling.

''Het is natuurlijk een fantastische speler, die bij Manchester United speelt. En hij heeft vorig jaar een fantastisch jaar gehad. Zirkzee is ook technisch heel vaardig'', zo besluit Van Halst zijn analyse over de Oranje-international.