â€˜Van Dijk leverde op vergelijkbare leeftijd mindere prestaties dan Van de Venâ€™

‘Van Dijk leverde op vergelijkbare leeftijd mindere prestaties dan Van de Ven’

Micky van de Ven kan na zijn uitstekende optreden tegen Nottingham Forest (3-1) rekenen op de nodige complimenten. De mandekker van Tottenham Hotspur maakte verdedigend indruk én scoorde op fraaie wijze de 2-1. Jamie Redknapp is na afloop van de wedstrijd zeer lovend over de Oranje-international.

"Arsenal-fans kijken naar William Saliba, ook een geweldige jonge verdediger", trekt Redknapp bij Sky Sports de vergelijking met de 23-jarige Fransman van the Gunners. "Maar deze man (Van de Ven, red.) is net zo goed."

"Hij heeft alles. Je kon het verschil zien toen Tottenham niet over hem kon beschikken wegens zijn hamstringblessures. Als hij blessurevrij blijft, is er geen reden waarom hij niet met de prestaties van Virgil van Dijk zou kunnen wedijveren." Van de Ven kampte dit seizoen tot tweemaal toe met een hamstringblessure, die hem in totaal twaalf wedstrijden van Tottenham aan de kant hield.

Wat een kanonskogel van Micky van de Ven. Tottenham op voorsprong ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 7, 2024

"Op vergelijkbare leeftijd leverde Van Dijk niet dezelfde prestaties als Van de Ven nu", gaat Redknapp verder over de 22-jarige mandekker uit Wormer. Toen Van Dijk 22 was, speelde de nu 32-jarige aanvoerder van Oranje en Liverpool voor Celtic. Een jaar later zette Van Dijk bij Southampton zijn eerste stappen in de Premier League.

"Van de Ven wordt alleen maar beter", vervolgt Redknapp. "Zolang hij maar niet te veel blessures oploopt gedurende zijn carrière. Zijn hamstring zou zijn snelheid aan kunnen tasten. Maar hij is een topspeler", besluit Redknapp. Van de Vens snelheid is een groot wapen. Zo maakte hij tegen Nottingham meerdere aanvallen van de bezoekers onschadelijk door zijn directe tegenstander achter zich te laten.

Van de Ven deed tegen Nottingham de hele wedstrijd mee en was vlak na rust verantwoordelijk voor de uiterst belangrijke 2-1. De mandekker schoot schitterend raak vanaf een meter of vijftien en leidde zo de uiteindelijke zege van the Spurs in. Pedro Porro zorgde vlak daarna voor de 3-1, terwijl Murillo (eigen doelpunt) en Chris Wood van Nottingham eerder al op het scorebord verschenen.

Redknapp is tot slot ook zeer lovend over manager Ange Postecoglou. De Australiër met Griekse roots doet het zonder de afgelopen zomer vertrokken topscorer aller tijden Harry Kane goed met een vierde plaats in de Premier League. "Hij heeft de mentaliteit binnen de club veranderd. Tottenham was een aantal jaar niet om aan te zien, maar er is nu echt geloof in de manier van spelen. Ik ben erg onder de indruk."

