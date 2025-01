Van Dijk komt direct na verlies Liverpool bij Tottenham met verwijt: 'Fout scheidsrechter, heb ik hem verteld'

Arne Slot en Virgil van Dijk waren na afloop van het met 1-0 verloren uitduel met Tottenham Hotspur in de halve finale van de EFL Cup bepaald niet gelukkig met Stuart Attwell. Volgens de manager en aanvoerder van het verliezende Liverpool had de scheidsrechter rood moeten trekken voor Lucas Bergvall, die uitgerekend de winnende treffer maakte voor the Spurs.

Bergvall tekende in de 85ste minuut voor 1-0 voor Tottenham. De pas achttienjarige Zweed had volgens het Liverpool-kamp kort daarvoor zijn tweede gele kaart moeten krijgen na een overtreding op Kostas Tsimikas. Slot en zijn assistent Sipke Hulshoff deden direct hun beklag bij de vierde official, waarop Hulshoff prompt geel kreeg.

Van Dijk ging na de winnende goal eveneens naar Attwell toe, maar de goal werd niet geannuleerd. De captain sprak na afloop bij Sky Sports over het incident. ''Volgens mij is het allemaal vrij duidelijk dat dit een gele kaart is. En heel toevallig maakt hij (Bergvall, red.) een minuut later de winnende.''

''Maar het is wat het is. De scheidsrechter heeft een fout gemaakt en dat heb ik hem ook verteld. Misschien heeft hij een andere mening, maar het lijkt mij vrij duidelijk allemaal. Langs de kant zag iedereen dat dit een tweede gele kaart moest zijn. Ik zeg niet dat we hierdoor verloren hebben, maar het was een een bijzonder groot moment in de wedstrijd'', aldus Van Dijk.

De centrumverdediger gaf zijn mening later ook bij Viaplay. ''Of we een niveau of twee onder ons niveau speelden? Dat weet ik niet. Maar het kon soms beter, ja. Maar dat is ook voetbal, we moeten door. We zijn pas halverwege en hebben nog 90 minuten te gaan. Ik kijk uit naar de return op Anfield.

Slot liet zich iets diplomatieker uit over het voorval omtrent Bergvall. ''Er werd geklaagd dat de scheidsrechter de tegenaanval niet heeft tegengehouden. Ik zeg je dat elke manager er de voorkeur aan zou geven als er op 40 meter van onze doelman een tackle wordt gemaakt, dat de speler van de opponent een tweede gele kaart krijgt.''

Het was pas de tweede nederlaag van Liverpool sinds de aanstelling van Slot vorig jaar zomer. Aan het begin van het seizoen werd met 0-1 verloren van Nottingham Forest. De koploper in de Premier League staat op 6 februari wederom tegenover Tottenham in de halve finale van de EFL Cup.