Van Dijk is belangrijk voor Liverpool met eerste competitiegoal in 280 dagen

Woensdag, 6 december 2023 om 22:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:36

Liverpool heeft zichzelf woensdagavond een goede dienst bewezen in de Premier League. The Reds hadden op bezoek bij Sheffield United genoeg aan doelpunten van Virgil van Dijk en Dominik Szoboszlai: 0-2. Van Dijk schoot raak uit een hoekschop van Trent Alexander-Arnold. Door de zege verkleint Liverpool het gat met Arsenal, dat dinsdag won bij Luton Town, weer tot twee punten (36 om 34).

Jürgen Klopp besloot zijn elftal op meerdere plekken om te gooien in tegenstelling tot de met 4-3 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fulham van afgelopen weekend. Zo was Ryan Gravenberch zijn basisplaats kwijt en moest ook Darwin Núñez op de bank plaatsnemen.

Bij de thuisploeg werden de honneurs waargenomen door Chris Wilder, die deze week het stokje overnam van de ontslagen Paul Heckingbottom. Laatstgenoemde had de twijfelachtige eer dat hij als eerste Premier League-coach de laan uit werd gestuurd dit seizoen.

Wilder zag vanaf de bank hoe zijn ploeg brutaal begon aan de wedstrijd en de eerste grote kans noteerde. Na geklungel bij Joe Gomez kreeg James McAtee de mogelijkheid om de score te openen. Zijn inzet met links werd echter gekeerd door doelman Caoimhín Kelleher.

In het restant van de eerste helft kwam het meeste gevaar van de bezoekers, waarbij telkens Alexander-Arnold aan de basis stond met scherp aangesneden hoekschoppen. Het recept zorgde tien minuten voor de rust tot de openingstreffer van Van Dijk.

De centrale verdediger ontworstelde zich van zijn directe tegenstander en genoot vervolgens alle vrijheid om de 0-1 tegen de touwen te schieten. Enkele minuten later werd de Oranje-international weer gevonden door Alexander-Arnold, maar ditmaal kopte hij rakelings over. Het laatste wapenfeit van de eerste helft, een schot van Alexis Mac Allister, werd over het doel getikt.

In het tweede bedrijf lag de amusementswaarde beduidend lager en werden beide ploegen maar mondjesmaat gevaarlijk voor het vijandelijke doel. Het hoogtepunt kwam op naam van doelman Wesley Foderingham, die een inzet van Mohamed Salah op katachtige wijze over het doel tikte.

Klopp besloot vijf minuten voor tijd om Gravenberch binnen de lijnen te brengen voor Gakpo. De voormalig Ajacied zag ploeggenoot Ibrahima Konaté nog bijna de fout in gaan met een duw in de rug bij McAtee, maar scheidsrechter Simon Hooper vond het te weinig voor een strafschop.

Toen het duel vervolgens leek af te stevenen op een minimale zege voor de ploeg van Klopp, verdubbelde Szoboszlai in de absolute slotminuten de score. De Hongaar werd bediend door Núñez en haalde verwoestend uit in de korte hoek: 0-2.