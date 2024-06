Van Dijk en Aké zetten media op hun plek: ‘Dat ging te ver, vooral richting hem’

Virgil van Dijk en Nathan Aké hebben het vrijdag opgenomen voor Joey Veerman. Het duo vindt dat de media te hard voor de middenvelder is geweest, na diens matige optreden tijdens Nederland - Oostenrijk (2-3). Vooral de opmerking 'dat Veerman klaar is in Oranje', schoot bij zijn teamgenoten in het verkeerde keelgat. "Eén wedstrijd definieert niet de rest van zijn carrière", aldus een felle Van Dijk tijdens een persmoment.

Het ging na de nederlaag tegen de Oostenrijkers vooral over Veerman. De PSV'er grossierde in foute passes en werd al na 35 minuten naar de kant gehaald.

De media gingen er daarop met gestrekt been in, Valentijn Driessen van De Telegraaf niet uitgezonderd. Driessen zinspeelde zelfs op 'het einde van de interlandcarrière van Veerman'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Aké springt al vroeg tijdens de persconferentie in de bres voor zijn teamgenoot. "Iedereen weet dat het erbij hoort, iedereen heeft wel eens zo’n wedstrijd gehad", aldus Aké. "En de groep is met hem, iedereen weet hoe goed hij is. Maar ik moet zeggen dat ik sommige comments van de media wel jammer vond. Die gingen iets te ver."

Wanneer het aanwezige journaille om duiding vraagt, springt Van Dijk in. "Vooral richting Joey, dat het einde verhaal is, klaar is Kees, en dat hij nooit meer voor Oranje kan spelen. Naar hem toe is dat heel pijnlijk."

"We kunnen allemaal een slechte wedstrijd spelen, het zijn niet alleen maar pieken. Natuurlijk: hij speelde niet goed, maar één wedstrijd definieert niet de rest van zijn carrière", aldus Van Dijk.

Kritiek op Van Dijk

Daarvoor was Van Dijk al ingegaan op de kritiek op zijn eigen persoon. De captain was niet te beroerd de hand in eigen boezem te steken. "Ik kan de kritiek zeker na de laatste wedstrijd volkomen begrijpen", verklaarde Van Dijk. "Ik ga daarmee aan de slag, en dat neem ik mezelf ook kwalijk. De verantwoordelijkheid die ik bij Oranje en ook Liverpool voel is heel hoog, en ik vind ook dat ik daar zelf beter in kan en moet."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties