Virgil van Dijk doet opvallende waarneming over arbiter na Nederland - Engeland: ‘Het zegt heel veel dat...’

Virgil van Dijk is direct na afloop van Nederland - Engeland in zak en as door de late 1-2 nederlaag in de halve finale op het EK. De aanvoerder is geëmotioneerd en spreekt van een enorme teleurstelling. Bovendien wijst Van Dijk ook naar arbiter Felix Zwayer, die Engeland een omstreden strafschop gaf.

"Ik heb hier geen woorden voor. Als je hem zo laat in de wedstrijd tegenkrijgt is het verschrikkelijk", begint Van Dijk in gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. "Het was een mooi gevecht, maar goed. Dit doet heel veel pijn."

"Je steekt er alles in. Je geeft alles. En als-ie in de laatste minuut zo valt, dat is gewoon klote, sorry." Veelbesproken was de strafschop die Engeland voor rust, vlak na de openingstreffer van Xavi Simons, kreeg. Zwayer wees na een VAR-check naar de stip wegens een vermeende overtreding van Denzel Dumfries op Harry Kane. Laatstgenoemde benutte de strafschop vervolgens.

"Het zegt alles dat de scheidsrechter heel snel naar binnen gaat", windt de aanvoerder er geen doekjes om. "Maar om daar nu de schuld aan te geven... Ik moet hier ook staan. Ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. Dit doet zo veel pijn."

Het geloof bij Oranje om de wedstrijd naar zich toe te slepen was groot. Nederland was na een matige eerste helft de betere partij in de tweede helft, maar wist niet te scoren en kreeg vlak voor tijd het deksel op de neus via Ollie Watkins. "Het geloof was heel groot. Tuurlijk, als ze kleine momentjes krijgen, kunnen ze dat afstraffen. Dat gebeurde op het laatst."

"Maar het voelde wel alsof wij de tweede treffer konden maken. Maar dat gebeurde niet en we staan met lege handen", aldus een zichtbaar aangeslagen Van Dijk. Niet Oranje, maar Engeland neemt het zondag in de finale in Berlijn op tegen Spanje, dat op dinsdag in de andere halve finale afrekende met Frankrijk (1-2).

Simons zette Oranje op fantastische wijze op voorsprong middels een onhoudbare knal in de kruising. De gelijkmaker volgde dus al snel via Kane, wiens gelijkmaker gezien het spelbeeld niet uit de lucht kwam vallen. Na rust bleven de grote kansen uit, ondanks het initiatief van Oranje, en ging het in de eerste minuut van de blessuretijd mis via Watkins.

