Van der Vaart wijst één lichtpuntje aan bij Nederland tegen Duitsland en verkleint zijn achternaam

Rafael van der Vaart is geschrokken van het niveau van het Nederlands elftal, zo maakt hij na afloop duidelijk in de studio van de NOS. Oranje ging met 1-0 onderuit tegen Duitsland en volgens de analist zakten vrijwel alle spelers door het ijs, behalve Mats Wieffer.

Het Nederlands elftal verloor maandagavond met 1-0 van Duitsland in groep 3 van de A-groep in de Nations League. Oranje hield ruim een uur stand, maar wist desondanks een nederlaag in de Allianz Arena in München niet te voorkomen.

“Het was een hele slechte avond voor het Nederlands elftal”, zo begint Van der Vaart na afloop. “Er zat werkelijk niets in. Iedereen was slecht eigenlijk, alleen ‘Wieffertje’ viel goed in. Hij is het enige lichtpuntje. Verder kan ik niemand opnoemen en 1-0 was nog weinig.”

“Als je aan de bal zó zwak bent, dan geef je tegenstander natuurlijk ook zó veel vertrouwen. Alle makkelijke ballen gingen al fout. Nou, dan kun je beter stoppen met voetballen.”

“Het is ook moeilijk te verklaren waarom het deze periode nou veel slechter gaat dan in de eerste Nations League-periode. En dat terwijl we ook niet het beste Duitsland hebben gezien vandaag.”

“We waren kansloos. Ik vind vooral het verschil in balbezit zo schrijnend. Ze verloren iedere keer die bal, waardoor je iedere keer overlopen werd.”

“Dit heeft Koeman niet zo bedacht. Ik denk dat Koeman ook geschrokken is, maar hij kon niet iedereen wisselen”, besluit de analist. “Er was geen plan. Ik vond alleen Wieffer dus scherp ogen, ondanks dat hij al een tijdje niet had gespeeld. Hij haalde ook een paar counters goed eruit.”