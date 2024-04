Van der Vaart sloopt Haaland na onzichtbaar optreden voor Man City tegen Real

Rafael van der Vaart heeft geen hoge pet op van Erling Braut Haaland. De spits van Manchester City was dinsdagavond tijdens de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid (3-3) nagenoeg onzichtbaar en grossierde in balverlies. Volgens Van der Vaart sloegen zijn ploeggenoten Haaland op een gegeven moment zelfs expres over.

“Ik vond hem heel slecht”, begint Van der Vaart tijdens de nabeschouwing op Ziggo Sport. “Als Haaland niet scoort, dan heb je ook niet heel veel aan hem. Natuurlijk is hij snel en werkt hij hard, maar ik vond hem heel matig aan de bal.”

“Als je echt zo goed bent en iedereen praat over je, dan moet je dit soort ballen wel hebben. Dat heeft ook een beetje met kwaliteit te maken”, zegt Van der Vaart, terwijl er beelden te zien zijn waar Haaland een duel van zijn bewaker Antonio Rüdiger verliest na een lange bal van doelman Stefan Ortega.

Presentator Wytse van der Goot werpt vervolgens op dat van Haaland inmiddels toch ook wel bekend is dat hij als voetballer niet bij de wereldtop hoort, maar als doelpuntenmaker ‘de beste is’. “Het mag wel wat beter, want het zag er vanavond (dinsdag, red.) wel heel erg knullig uit, vond ik”, reageert Van der Vaart.

“Of Haaland nog vijftien jaar mee kan in de absolute top? Hij maakt heel makkelijk doelpunten en hij speelt in een geweldig elftal, dus hij gaat echt zijn goals wel scoren. Nu had Manchester City alleen echt behoefte aan een spits die de ballen vast konden houden en dat ze door konden combineren”, geeft de analist aan.

Van der Vaart had zelfs het idee dat Haalands ploeggenoten hem op een gegeven moment expres oversloegen. “Ze konden hem een paar keer inspelen en toen dachten ze: laat maar zitten.. Je hebt heel veel spitsen die doelpunten maken en voor de rest niet heel veel in het veldspel betrokken worden, maar Haaland was in deze heenwedstrijd wel de allerslechtste.”

Haaland was deze Champions League-campagne al goed voor zes treffers. De enige die hij momenteel op de topscorerslijst voor zich moet dulden is Harry Kane, die dinsdagavond met een benutte penalty tegen Arsenal zijn zevende treffer in het clubtoernooi maakte.

