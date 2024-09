Van der Vaart oppert verrassende naam als vervanger van De Ligt in Nederlands elftal: ‘Vind ik echt fantastisch’

Rafael van der Vaart denkt dat bondscoach Ronald Koeman eens zou moeten experimenteren met Jerdy Schouten in het hart van de verdediging, zo laat hij weten bij NOS Studio Voetbal. De 108-voudig international van Oranje denkt dat die zet een einde zou maken aan de zoektocht naar de ideale partner van Virgil van Dijk centraal in de verdediging.

Waar Stefan de Vrij deze zomer nog vaste basisklant was op het EK, kreeg Matthijs de Ligt tegen Bosnië & Herzegovina (5-2) de kans om zich te laten zien. De 25-jarige verdediger van Manchester United maakte echter een twijfelende indruk bij de tweede tegentreffer en kon daardoor wederom niet overtuigen.

Bij afwezigheid van De Vrij is het daardoor toch weer zoeken naar de ideale partner voor Van Dijk in het centrum van de verdediging. Van der Vaart denkt dat Schouten, van origine middenvelder, de oplossing kan zijn, daar hij ook bij PSV regelmatig in de verdediging speelt.

“Ik denk dat je toch een keer moet gaan nadenken om Schouten een linie naar achteren te schuiven”, oppert Van der Vaart bij Studio Voetbal. “Ik denk als hij van achteruit speelt en dan die ballen geeft… Want nu speelt hij eigenlijk ook nooit terug, dat vind ik echt fantastisch.”

“Dat had hij gisteren (zaterdag, red.) ook. Hij neemt de bal aan en eigenlijk meteen speelt hij hem tussen de linies door. Hij is ook heel snel en sterk. Daarbij heeft hij daar bij PSV ook al een aantal keer gespeeld en maakte De Ligt geen sterke indruk”, aldus Van der Vaart.

Arman Avsaroglu gooit vervolgens de naam van Micky van de Ven op tafel. De verdediger van Tottenham Hotspur zit momenteel wegens lichte klachten niet bij de selectie van het Nederlands elftal, maar klopt al wel langere tijd op de deur. “Maar die wil net als Virgil ook aan de linkerkant staan”, reageert Van der Vaart.

Over het ideale middenveld zijn de heren aan tafel vervolgens eensgezind. “Ik zou dan wel voor Gravenberch gaan”, aldus Theo Janssen, die meegaat met het idee van Van der Vaart om Schouten centraal achterin te zetten. “En daarnaast speelt dan Frenkie de Jong, met daarvoor Tijjani Reijnders.”