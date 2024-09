Rafael van der Vaart is er na de uitstekende Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland (2-2) niet langer van overtuigd dat Joshua Zirkzee de eerste spits moet worden. Van der Vaart is groot liefhebber van Zirkzee, maar raakte tegen Duitsland ook zeer onder de indruk van Brian Brobbey.

Brobbey was als aanspeelpunt een rustpunt in het elftal van Ronald Koeman en vormde een plaag voor zijn directe tegenstander Jonathan Tah. Na rust haalde Brobbey op kracht de achterlijn en gaf de spits van Ajax een niet te missen assist op Denzel Dumfries.

"Dit is Brobbey op zijn aller-, allerbest", zegt Pierre van Hooijdonk bij de NOS over de assist van Brobbey. "Hier valt niet tegenop te verdedigen. Dan kun je nog zo sterk zijn als verdediger, Brobbey is altijd een maatje sterker."

Van der Vaart is eveneens lyrisch. "Ik zag zelfs momenten waarbij ik dacht: dit is onze nummer één in de spits", aldus de oud-middenvelder. "Daar bedoel ik mee: Zirkzee is geweldig hoor, die heeft alles, maar Brobbey is zó verschrikkelijk sterk. Als hij de bal aannam kon Tah er gewoon niet aan komen. Echt geweldig."

Van Hooijdonk weet dat verdedigers niet graag tegen Brobbey spelen. "Ik noem hem maar even de Nederlandse Lukaku. Elk duel probeert een verdediger erin te klappen, maar je wordt gewoon ondersteboven gebeukt. Het is een Hulk."

Van der Vaart doet er nog een schepje bovenop. "Dit is de beste wedstrijd die ik ooit van hem gezien heb, en dat zonder te scoren. Dat is knap hoor, dat een spits zonder te scoren tóch ongelooflijk goed is."

Van Hooijdonk heeft nog wel één puntje van kritiek. "En dat is dat hij in de afwerking vaak te wild is. Hij doet bijna alles op kracht, en daarin moet hij leren om even twee seconden adem te halen. Binnenkantje voet. Maar vanavond was hij voor het elftal ontzettend belangrijk."