Van der Vaart licht drie Ajacieden uit waar hij het nog wél in ziet zitten

Maandag, 25 september 2023 om 09:00 • Bart DHanis • Laatste update: 09:13

Rafael van der Vaart ziet het somber in voor Ajax. De analist van de NOS zei zondagavond in Studio Voetbal het in tachtig procent van de spelers niet te zien zitten. Ook is de voormalig middenvelder van Ajax er allesbehalve zeker van dat de Amsterdammers woensdag winnen van FC Volendam.

“Ik durf er geen geld op in te zetten dat Ajax wint van Volendam”, begint Van der Vaart zijn betoog. “Zo erg is het. Het wordt een dramatisch seizoen. Dat ligt echt puur aan het gebrek aan kwaliteit in de selectie.” Toch zijn er drie spelers waar de analist nog wel toekomst in ziet. “Steven Berghuis was vandaag niet goed, maar die kan voetballen.”

Verder wil Van der Vaart Brian Brobbey en Steven Bergwijn ook niet afschrijven. “Brobbey, daar zal iedereen wat van vinden, maar heb je echt wel wat aan. Bergwijn ook, mits hij fit is. Maar in tachtig procent van de spelers zie ik het gewoon niet en dat is best wel erg om te moeten constateren. Ik hoop dat ik het mis heb, maar zo zit ik er op dit moment wel in.”

Vanwege de matige selectie zou tafelgenoot Ibrahim Afellay trainer Maurice Steijn ook niet direct de laan uitsturen. “Je kan de trainer hierin niks kwalijk nemen. Als je door een technisch directeur totaal niet wordt betrokken en je het maar moet doen met wat je krijgt… Ik snap dat een td niet aan alle wensen kan voldoen, maar dat je als trainer zo wordt gepasseerd kan natuurlijk echt niet.”