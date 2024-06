Van der Vaart is laaiend enthousiast over één naam in Oranje: ‘Heerlijke speler'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn laaiend enthousiast over de kwaliteiten van Tijjani Reijnders. Tijdens de voorbeschouwing op het uitzwaaiduel met IJsland laat het analistenduo voor de camera van de NOS weten dat de middenvelder een zekerheidje is geworden in de basisopstelling van Ronald Koeman.

“Het is geen twijfelgeval meer, hij is gewoon een basisspeler nu”, zo steekt Van der Vaart van wal. “Toen hij naar AC Milan ging vroeg ik me af, eerlijk gezegd: gaat dat hem worden? Maar hij heeft het vanaf minuut één laten zien daar.”

“Dan krijg je natuurlijk vertrouwen en dat ga je ook uitstralen. Hij is snel, met én zonder bal. Het is echt een middenvelder van deze tijd, dus ik ben mega blij dat hij opgestaan is.”

“Het is een jongen die met beide benen op de grond staat. Hij komt - zoals we dat dan zeggen - uit een goed nest. Ik ken het nest niet goed, maar ik heb nog met zijn broertje (Eliano Reijnders, red.) mogen trainen bij PEC Zwolle. Ook een hele lieve, leuke, rustige jongen.”

“Hij straalt ook gewoon kracht en snelheid uit. Ik vind het een heerlijke speler om naar te kijken”, aldus Van der Vaart, die kan rekenen op bijval van Van Hooijdonk.

“Hij beschikt over een meer dan uitstekende techniek”, benadrukt de oud-spits. “Hij heeft ook nog eens scorend vermogen en het is een intelligente speler die je nooit kan betrappen op domme acties. Dan word je betrouwbaar voor een trainer. Hij is multifunctioneel en hij kan schuiven op het middenveld”, besluit Van Hooijdonk.

Reijnders vormt maandagavond het middenveld met het PSV-duo Jerdy Schouten en Joey Veerman. In eerste instantie zou Teun Koopmeiners op de nummer 10-positie staan, maar laatstgenoemde viel tijdens de warming-up uit met liesklachten.

