Van der Vaart: ‘Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar hij is weggespeeld’

Rafael van der Vaart heeft vol onbegrip naar het Nederlands elftal gekeken. De oud-middenvelder geeft aan niet te weten waar hij moet beginnen met analyseren, omdat het ‘verschrikkelijk’ was wat Oranje liet zien in het verloren duel met Oostenrijk (2-3). Jerdy Schouten is de eerste dissonant die Van der Vaart benoemt.

“Ik weet niet eens waar ik moet beginnen”, zo vertelt Van der Vaart bij de NOS. “Het is een hele dikke, verdiende nederlaag. De tweede helft begon Oranje wat beter, en dan zie je wel dat Oostenrijk een goede, maar ook slechts een hele normale ploeg is.”

“Oostenrijk liep erdoorheen. Schouten werd echt een paar keer weggespeeld. Je weet eigenlijk niet waar je moet beginnen met analyseren”, aldus Van der Vaart. "Je speelt een beetje goed, en dan heb je ze meteen te pakken.”

“Het is zó onder de maat. Het is ook de absolute wil. Je komt terug en dan krijg je toch weer die ballen tussendoor. Het is ongelooflijk, zó slecht”, besluit de analist.

Pierre van Hooijdonk vindt de nederlaag logischerwijs ook ronduit schandalig. “Wat zijn wij dan? Als je van de minste tegenstander in de poule wint, Polen, en tegen Frankrijk heb je geluk... en dan ga je eraf tegen Oostenrijk, ook op voetbaltechnisch vlak.”

“Wat wij gezien hebben vandaag was vreselijk. Vooraf hadden we nog de discussie over de kwaliteiten van de tegenstander, maar deze tegenstander heeft ons alle hoeken van het veld laten zien.”

“We hebben ook twee goals zó slap tegengekregen puur door het feit dat ze niet meelopen met hun man. Het is ook hautain, zo van: daar zal de bal vast niet komen. Maar daar komt die juist wel”, ziet Van Hooijdonk.

