Van der Vaart: 'Hij irriteert me heel erg, maar het is wel een megatalent!'

De ster van Wouter Goes is rijzende. De twintigjarige centrumverdediger speelde zich de afgelopen tijd met uitstekende optredens voor AZ in de kijker en komt ook in Rondo op Ziggo Sport ter sprake. Rafael van der Vaart is lovend, maar heeft ook een punt van kritiek.

Goes maakte donderdag ook in de Europa League tegen AS Roma (1-0 winst) een goede indruk. Khalid Boulahrouz, die met de jongeling samenwerkte bij AZ Onder 18, bespreekt zijn kwaliteiten. "Wat mij opviel waren drie dingen: zijn gebrek aan snelheid, dat hij heel goed compenseert. Aan de bal is hij comfortabel. En hij kan iemand moeiteloos de boarding over schoppen."

"Wouter neemt een bepaald profiel aan dat hij ook op het allerhoogste niveau volhoudt, ook tegen AS Roma", vervolgt Boulahrouz. "Hij dienst voor niets of niemand terug."

Wie het over Goes heeft, kan niet om zijn maniertjes om een spits uit te schakelen heen. "Ik heb weleens tegen hem gezegd: 'Je moet wel oppassen dat het niet tegen je gaat werken. Je moet wel doseren van: wanneer heb ik het nodig? Scheidsrechters gaan erop letten en nemen ook beeldvorming mee", aldus Boulahrouz.

Van der Vaart is het daar roerend mee eens. "Ik denk dat hij de potentie heeft om een speler voor het Nederlands elftal te worden. Een topverdediger. Alleen als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren."

"En dan zie ik hem ook weleens janken op het veld", zegt Van der Vaart. "Dat kan spel zijn, maar dan ben je geen vent voor mij. Hij irriteert me heel erg, bijna elke wedstrijd, maar aan de andere kant vind ik hem echt een megatalent dat alles heeft om een topper te worden. Lekker hard spelen, maar zelf ook blijven staan."

Dat Goes niet snel is, is voor Van der Vaart geen probleem. "Hij heeft een heel goed gevoel voor positie. Hij staat eigenlijk nooit verkeerd. Als hij ingrijpt, grijpt hij meteen heel goed in."