Van der Vaart bikkelhard voor speler waar Nederlands elftal 'helemaal niets aan heeft'

Rafael van der Vaart is zeer kritisch op de manier waarop Denzel Dumfries zijn positie invult tegen Hongarije. De analist van de NOS vindt dat de rechtsback in de eerste helft van de Nations League-wedstrijd veel te diep speelde.

Nederland stond na 45 minuten met 1-0 achter in Hongarije. "Het is een vervelende ploeg om tegen te spelen", doelt Van der Vaart op de defensieve intenties van Hongarije. "Alleen als je dat goed doet, dan is het lekker."

Daarin doen de backs van Nederland het volgens Van der Vaart niet goed. "Je hebt veel de bal, dan moet je snel met de bal van kant wisselen. Alleen doordat Dumfries zo diep staat, de hele wedstrijd lang, daar heb je helemaal niks aan..."

Van der Vaart vindt dat de backs verder achteruit moeten spelen. "Je moet met vier achterin gaan opbouwen. De rechts- en linksbuiten moeten breed staan. Dan speel je wat uit. Het gaat allemaal te langzaam. De backs moeten gewoon weer back worden, maar breed staan in de opbouw."

Pierre van Hooijdonk is het daar roerend mee eens. "Als je de posities ziet waar Van de Ven en Dumfries staan, dat zijn nu onze buitenspelers. Maar dat zijn verdedigers... Die gaan geen mannetje passeren."

Van Hooijdonk geeft een oplossing. "Gakpo moet echt links aan de zijkant gaan spelen en op rechts moet je wat mij betreft een echte buitenspeler inbrengen."