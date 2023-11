Van der Gijp: ‘Na de wedstrijd gaat hij nog aan de borstvoeding... Kom op, man!’

Dinsdag, 21 november 2023 om 00:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:15

René van der Gijp heeft zich behoorlijk gestoord aan het gedrag van Xavi Simons tijdens de wedstrijd van Nederland tegen Ierland (1-0 winst). De oud-rechtsbuiten is van mening dat de sterspeler van RB Leipzig zich kinderachtig gedraagt. "Xavi Simons, daarvan denk ik dat hij iedere avond als hij thuiskomt aan zijn moeders borst gaat likken", aldus Van der Gijp in Vandaag Inside.

"Ik denk dat hij nog melk krijgt, lekker aan dat borstje gaan zitten. 's Avonds zegt zijn moeder: 'Kom maar lekker bij me zitten, jochie, lekker op schoot.' Het blijft een kind man, kom op. Word een vent, man."

Ook Johan Derksen stoort zich aan het theatrale gedrag van de voormalig PSV'er. "Dat ontevreden bekkie van die gozer… Hij mist een kans, het is wat! Hij kijkt vervolgens alsof zijn vader, moeder, opa en oma allemaal om het leven zijn gekomen bij een auto-ongeluk."

"Heb jij weleens een bal naast geschoten?", vraagt Van der Gijp aan Derksen. "Louter!", luidt het antwoord. "Ja, ik ook", schaterlacht Van der Gijp verder. "Ik heb er toch nooit aan gedacht om een shirt over m'n hoofd te trekken? Rot op!"

Bart Verbruggen

Derksen schrijft doelman Bart Verbruggen na zijn bijna fatale blunder tegen Ierland af voor Oranje. "Die verschrikkelijke keeper... Die wordt gered door de VAR”, aldus Derksen.

“Een waardeloze keeper. We hebben maar één keeper: Justin Bijlow. Die Flekken kan het niet, deze (Verbruggen, red.) kan het niet, Noppert pakt geen bal meer en die van Sparta (Nick Olij, red.) is slechts een Sparta-keeper.

Derksen concludeert: "Dus als Bijlow geblesseerd is, hebben we een probleem in dit land." Van der Gijp grapt: "Gelukkig is hij altijd fit, hahaha."