Van der Gijp ergert zich aan Arne Slot bij Liverpool: 'Donderstraal toch op, wat is dat nou voor onzin?'

Pep Guardiola ontstak zondag tijdens de topper tussen Manchester City en Arsenal in woede na de gelijkmaker van de bezoekers in de eerste helft. The Gunners kwamen zelfs op voorsprong en Manchester City wist pas in extremis een nederlaag te voorkomen. René van der Gijp keek vooral met verbazing naar het gedrag van Guardiola langs de kant.

''Ik heb gisteren naar die Guardiola zitten kijken. Die zich 90 minuten lang als een debiel voor die dug-out posteert. Waarom zegt daar niemand wat van?'', vraagt Van der Gijp zich hardop af in de podcast KJEG.

''Maar wie moet dat doen? Wie moet dat nog tegen die man zeggen?'', wil Michel van Egmond direct weten. ''Heb je hem tegen die stoel zien schoppen? Wat is die man allemaal aan het doen?'', snapt Van der Gijp niet waarom Guardiola zich zo druk maakt.

Guardiola schopte zondag uit woede tegen een stoel aan na de 1-1 van Riccardo Calafiori in de 22ste minuut. De boosheid van de manager had waarschijnlijk te maken dat de spelers van Manchester City nog niet allemaal klaar stonden toen Arsenal een vrije trap mocht nemen.

Van der Gijp kent ook een heel andere kant van Guardiola. ''Weet jij hoe rustig de man was bij Barcelona? Ik heb hem een lezing zien geven in München. Toen vroegen ze wat de tactiek van Barcelona was, en hij zei: 'Zo snel mogelijk Messi aan de bal krijgen'. Dat was hem, voor de rest hadden ze geen tactiek.''

''Mensen als Ancelotti, Cruijff, Zidane en Beckenbauer bleven op een bepaalde manier wel hetzelfde na succes'', haakt Wim Kieft in. ''Die gingen zitten en dachten: Nu kan ik niet veel meer doen ofzo.''

''Het is heel snel de norm geworden'', neemt Van der Gijp het gesprek weer over. ''Vroeger moesten ze lachen om die trainer (Diego Simeone, red.) van Atlético Madrid, die de hele tijd als een bezetene voor die dug-out ging staan.''

''En toen kreeg je Conte en allemaal van die debielen. En als een trainer nu zit, zegt het bestuur waarschijnlijk: 'Die is er niet mee bezig'. Je moet vanaf nu als een debiel voor die dug-out gaan staan'', aldus Gijp.

''Want Arne Slot zie ik al na vijf seconden staan en deze maken. Donderstraal toch op, wat is dat nou voor onzin?'', is de analist niet gediend van het gedrag van de manager van Liverpool voor zijn eigen dug-out.