Van de Ven kent ongelukkig debuut voor morsend Spurs; Flekken maakt indruk

Zondag, 13 augustus 2023 om 17:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:18

Tottenham Hotspur heeft in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen direct averij opgelopen. De Londenaren kwamen via Cristian Romero vrij snel op op voorsprong, waarna Bryan Mbuemo en Yoane Wissa voor de ommekeer zorgden. Bij het doelpunt van laatstgenoemde speelde debutant Micky van de Ven een ongelukkige hoofdrol, door een zwakke inzet op cruciale wijze van richting te laten veranderen. Emerson Royal zorgde er daarna met een strak schot voor dat debutant Mark Flekken, die een goede indruk maakte, voor de tweede keer moest vissen: 2-2.

Brentford-manager Thomas Frank had onder de lat een basisplaats in huis voor Flekken. David Raya, de onbetwiste nummer één onder de lat vorig seizoen, aast op een transfer naar Arsenal en was er daarom niet bij. Frank koos verder voor een vijfmansdefensie. Aan de kant van Tottenham mocht Van de Ven aan de aftrap verschijnen. De Nederlander vormde met Romero het hart van de verdediging. Guglielmo Vicario maakte onder de lat eveneens zijn Premier League-debuut. Zomeraanwinst James Maddison stond op 10, terwijl aanvoerder Heung-min Son (links) en Dejan Kulusevski (rechts) voor de aanvoer richting spits Richarlison moesten zorgen. De Braziliaan lijkt na het vertrek van clubicoon Harry Kane naar Bayern München de voorlopige nummer één in de spitspositie.

?????????????????? op voorsprong ? Het schot van Wissa wordt van richting veranderd door Micky van de Ven, waardoor keeper Vicario kansloos is ?? ?? https://t.co/lXGGT46RdF#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Hr80qf1uD8 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 13, 2023

Na tien minuten spelen beging Mathias Jensen een onhandige overtreding op de punt van het zestienmetergebied. Maddison ging achter de bal staan en gaf dusdanig scherp voor, dat het voor Romero een koud kunstje was om binnen te koppen. De VAR moest checken of de Argentijn in buitenspelpositie stond, maar dat bleek niet het geval: 0-1. Dat uitgerekend Romero raak kopte was opvallend, daar hij in de derde minuut met zijn hoofd hard in botsing kwam met Mbeumo. Tegen zijn zin in werd Romero drie minuten na zijn goal naar de kant gehaald voor Davinson Sánchez. De voorsprong van Tottenham bleef niet lang staan. Son beging in zijn eigen zestien een overtreding op Jensen, wat arbiter Robert Jones ertoe deed besluiten de bal op de stip te leggen. Mbeumo faalde vanaf elf meter niet: 1-1.

Daarmee was het nog lang niet gedaan in de eerste helft. Tien minuten voor rust leek een inzet van Yoane Wissa een prooi te worden voor Vicario, ware het niet dat Van de Ven er met een ongelukkige touché voor zorgde dat de Italiaanse goalie kansloos was: 2-1. Toch wist Tottenham nog toe te slaan in de elf minuten aan toegevoegde tijd. Maddison bracht de bal bij Emerson Royal, wiens uithaal in de korte hoek te machtig bleek voor Flekken: 2-2. Mbuemo had in minuut 45+10 voor de voorsprong van Brentford moeten zorgen, maar hij schoot voor een vrijwel leeg doel naast.

Flekken was de eerste doelman die na de onderbreking aan de bak moest. De Oranje-international werd echter niet nerveus van een schot van uitblinker Maddison. De kans voor Mikkel Damsgaard aan de andere kant was groter. De invaller haalde echter veel te weinig uit een kansrijke rebound. De grote kansen bleven komen: Son probeerde het in de korte hoek, maar Flekken redde knap met zijn rechtervoet. Het spel was evenwichtig en beide ploegen maakten dan ook kans op de zege. In de slotfase kwam Van de Ven goed weg, toen Jones besloot dat de vermeende overtreding van de Nederlander niet genoeg was voor een strafschop. Brentford werd de bovenliggende partij, al had Richarlison voor de 2-3 moeten zorgen. De spits deed echter te lang over zijn actie: kans verkeken.