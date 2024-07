Come to Besiktas: Van Bronckhorst haalt Gabriel Paulista, tweevoudig FA Cup-winnaar met Arsenal, naar Istanbul

Gabriel Paulista maakt de transfervrije overstap van Atlético Madrid naar Besiktas, zo maakt de Turkse topclub bekend via de officiële kanalen. De Braziliaan ondertekent een driejarig contract in Tüpras Stadion.

Turkse media weten te melden dat de 33-jarige centrumverdediger uit São Paulo in zijn eerste twee contractjaren 2,12 miljoen euro zal gaan verdienen. In zijn laatste contractjaar wordt het salaris iets omlaag geschroefd, naar 2,11 miljoen euro. Daarnaast krijgt Paulista een tekenbonus van één miljoen euro.

Paulista is de eerste aankoop van trainer Giovanni van Bronckhorst, die vrijdag zijn eerste officiële werkdag beleefde in Istanbul. Van Almoatasembellah Ali Al Musrati, die sinds januari al op huurbasis actief was bij Besiktas, was al bekend dat hij ook de komende seizoenen in Istanbul zal spelen. Besiktas maakt elf miljoen euro over om de Libiër definitief over te nemen van Sporting Braga.

Paulista begon zijn carrière bij Taboão Serra, waarna hij via Esporte Clube Vitória in 2013 bij Villarreal belandde. Na twee seizoenen in Spaanse dienst verkocht el Submarino Amarillo hem voor vijftien miljoen euro, bijna het vijfvoudige van zijn aankoopbedrag, aan Arsenal.

Paulista kwam in zijn tijd in Londen tot 64 duels. Alhoewel hij daar maar twee jaar speelde, was zijn tijd daar met twee FA Cups en een Community Shield aardig productief te noemen. In 2017 werd Paulista voor elf miljoen euro verkocht aan Valencia, waarmee hij in 2019 de Copa del Rey veroverde.

In zijn tijd in de sinaasappelstad liep Paulista verschillende blessures op. Zijn knieblessure in het seizoen 2021/22 hield hem een kleine 140 dagen aan de kant. Afgelopen winter vertrok hij transfervrij naar Atlético Madrid, waar hij door de forse concurrentie amper aan de bak kwam. Slechts vijfmaal trok hij het shirt van los Colchoneros aan.

Met Paulista in de gelederen hoopt Besiktas een betere indruk te maken dan vorig seizoen, toen de Zwarte Adelaars slechts zesde eindigden in de Süper Lig, op een straatlengte achterstand van alleenheersers Fenerbahçe en kampioen Galatasaray. Wel won Besiktas de beker, waardoor Van Bronckhorst en zijn manschappen eind augustus uitkomen in de play-offs van de Europa League.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!