Van Basten looft AZ en is kritisch op traditionele top 3: ‘Het is eigenlijk gek’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 07:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:13

Marco van Basten is vol lof over AZ. De Alkmaarders bouwen volgens de oud-spits in tegenstelling tot de traditionele top drie op hun eigen jeugd. Van Basten vindt het vreemd dat de elftallen van Ajax, Feyenoord en PSV ‘grotendeels bestaan uit buitenlanders’.

AZ maakt dit seizoen met name op het Europese podium de nodige indruk. De ploeg van trainer Pascal Jansen wacht donderdag het heenduel met West Ham United in de halve finale van de Conference League, terwijl de Onder 19 vorige maand geschiedenis schreef door de UEFA Youth League te winnen. “Ik vind het mooi dat AZ zijn eigen cultuur heeft”, zegt Van Basten bij Rondo. “Daar houden ze aan vast. Twee jaar geleden vertrokken er veel bepalende spelers (Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Calvin Stengs, red.) en hebben ze voor de jeugd gekozen. Dat functioneert goed.”

De analyticus ziet dat er in de Eredivisie een negatieve trend is doorgezet. “In de afgelopen jaren zat de Eredivisie vol met Nederlandse spelers. Bij Ajax, PSV en Feyenoord spelen nu enorm veel buitenlanders. We moeten het hebben van de jeugdopleiding. Als je AZ ziet, dat zijn jonge jongens, allemaal eigen jeugd en zij zijn allemaal goed. Dat kan bij Ajax, PSV en Feyenoord ook, alleen dat wordt niet gedaan. Ze kopen liever spelers en nu bestaan hun selecties voor de helft uit buitenlanders.”

Van Basten stipt ook het belang van enkele ervaren spelers in de selectie aan. “Ze hebben bij AZ een paar routiniers. Jordy Clasie en Bruno Martins Indi, wanneer hij fit is. Dat heb je ook nodig en daar moet een goede balans in zijn. Het is toch eigenlijk heel gek dat Ajax prat gaat op zijn eigen jeugdopleiding, maar dat er momenteel amper spelers uit de jeugdopleiding doorbreken. Op dit moment hebben ze namelijk een heel zwak team”, aldus Van Basten.