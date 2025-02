Van Basten kent direct na AC Milan - Feyenoord geen genade voor 'koekenbakker eerste klas'

Marco van Basten pakt Theo Hernández direct na afloop van AC Milan - Feyenoord hard aan. De analist van Ziggo Sport vindt het onbegrijpelijk dat de linksback van AC Milan een schwalbe maakte op het moment dat hij al geel op zak had. Het tiental van de thuisclub werd vervolgens uitgeschakeld in de tussenronde van de Champions League.

Arbiter Szymon Marciniak deelde op slag van het rustsignaal al een gele kaart uit aan de back van Milan, die Anis Hadj Moussa naar de grond smeet. Daarmee zou de Fransman sowieso al de volgende Champions League-wedstrijd missen.

In de 51ste minuut ging Hernández op oliedomme wijze de fout in, daar hij in het vijandige zestienmetergebied een zeer opzichtige fopduik liet zien. Marciniak was er niet van gediend en deelde een tweede gele, en dus rode kaart uit aan Hernández.

Reactie Van Basten en Mulder

''Hij (Marciniak, red.) was heel gedecideerd. Tweede gele kaart, dus rood. Je hebt ook scheidsrechters die denken: dat is zijn tweede gele kaart, laat ik hem maar op zak houden. Want ze geven niet altijd geel voor een schwalbe.''

''Igor Paixão ging later in de wedstrijd ook een keer liggen. Die kreeg geen geel bijvoorbeeld. Dat is dus in het voordeel van Feyenoord geweest, dat Hernández een tweede gele kaart kreeg. Maar terecht overigens'', zo benadrukt Mulder.

''Die Theo Hernández is ook een koekenbakker eerste klas natuurlijk'', voegt Van Basten daaraan toe. Mulder merkt direct op dat Van Basten in de rust al zei dat Feyenoord Hernández moest gaan provoceren in de tweede helft.

''Hij had net voor rust een akkefietje met Hadj Moussa. Toen kon je zien dat hij licht ontvlambaar is. Daar kan je gewoon gebruik van maken'', aldus de voormalig aanvaller over de na rust met rood weggestuurde linksback van AC Milan.