Van Basten geagiteerd: ‘Belachelijk, om te huilen. In wat voor wereld leven we?’

Maandag, 27 november 2023 om 08:30 • Lars Capiau • Laatste update: 08:59

Marco van Basten kan het maar moeilijk verkroppen dat een doelpunt bij Atalanta - Napoli (1-2) zaterdagavond werd afgekeurd. Amir Rrahmani kopte namens de bezoekers een vrije trap binnen, maar stond daarbij volgens de VAR in buitenspelpositie. Een 'belachelijke' beslissing, zo oordeelt Van Basten bij Ziggo Sport. "In wat voor wereld leven we?!"

De stand is 0-0 als het doelpunt van Rrahmani wordt afgekeurd. De Kosovaarse verdediger staat ogenschijnlijk met de hand en met de tenen buitenspel. Van Basten ziet de beelden van het buitenspelmoment met lede ogen aan.

?????? of ???????? buitenspel? ?? Tijdens Napoli tegen Atalanta was er een absurd 'buitenspelmoment' ?? Marco van Basten ergert zich mateloos aan deze praktijken ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaNapoli pic.twitter.com/2U4iBrvpBs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 26, 2023

"Ja, dit is echt om te huilen", opent Van Basten zijn tirade. "Het is gewoon een schitterende goal. Hoe verzinnen ze het om met zo'n tekening te zeggen dat hij buitenspel staat? Een arm telt toch niet?", maakt de oud-international zich kwaad na het bekijken van de geavanceerde buitenspelsoftware.

Als presentator Bas van Veenendaal aankaart dat de teen van Rrahmani buitenspel staat, reageert Van Basten verbijsterd. "Welke teen? Dit is belachelijk. Hoe kan het dat hier buitenspel voor wordt gegeven?" Van Veenendaal wijst vervolgens op het voorstel van Arsène Wenger over een nieuwe buitenspelregel.

Dat voorstel zou inhouden dat spelers op het moment van passen pas buitenspel staan als het volledige lichaam in zijn geheel voorbij de voorlaatste tegenstander is. Volgens het huidige reglement staat een speler dat al als het slechts een lichaamsdeel betreft in plaats van het volledige lichaam.

"De discussie hou je dan natuurlijk nog wel, maar je bent veel doelpunten rijker", is Van Basten van mening over dat nieuwe idee. "Het wordt opgelost als de artificial intelligence net zo goed is als bij tennis."

Van Basten windt zich vervolgens weer op over het afgekeurde doelpunt in Italië. "Je ziet het toch? Hoe kunnen ze jou nou overtuigen dat het geen doelpunt is? Dat is raar. Je kan toch niet zeggen dat dit eerlijk is?"

"Hoe kan dat dan? In wat voor wereld leven we?", blijft Van Basten verbouwereerd achter. "Ben ik nou gek of hoe zit dat?"