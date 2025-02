Van Basten en Mulder diep onder de indruk van Ajax-speler: 'In de toekomst naar Premier League'

Marco van Basten en Jan Mulder zijn diep onder de indruk van het optreden van Jorthy Mokio in de eerste helft van het duel met Union Sint-Gillis. Tijdens de rust laten de analytici in de studio van Ziggo Sport weten een fraaie toekomst te verwachten voor de zestienjarige middenvelder van Ajax.

Mokio is de vervanger van Henderson, die zondag op het knollenveld van Fortuna Sittard geblesseerd raakte. Op het minstens zo slechte veld in het Koning Boudewijnstadion is Davy Klaassen de rechtshalf, en Kian Fitz-Jim de linkshalf.

“Ik zie in hem echt een toekomstige Premier League-middenvelder”, zo begint Mulder. “Vanwege zijn fysiek en zijn aanwezigheid als goede voetballer. Zijn hele hebben en houden straalt toekomst uit.”

Van Basten sluit zich aan bij zijn collega. “Met wie je deze jongen kan vergelijken? Frank Rijkaard was natuurlijk wel een sterke middenvelder met loopvermogen, kracht en goed voetbal. Het is altijd makkelijk om dat soort namen te gebruiken, maar ik vind het leuk om te zien.”

“Hij is aanwezig en hij is technisch aan de bal. Het is echt een jongen die het team helpt. Hij durft”, besluit de oud-topspits.