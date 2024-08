‘Patrick van Aanholt wil heel graag terugkeren bij PSV, maar wordt in wachtkamer gezet door Earnest Stewart’

Patrick van Aanholt zou heel graag terug willen keren bij PSV, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren zijn nog op zoek naar een linksback om het gemis van de geblesseerde Sergiño Dest op te vangen, maar zijn daar vooralsnog niet in geslaagd.

Peter Bosz heeft te maken met grote problemen in de achterhoede bij PSV. Olivier Boscagli en Dest zijn momenteel geblesseerd, André Ramalho heeft de club verlaten. Ook Jordan Teze staat op het punt om naar AS Monaco te vertrekken, al zal hij moeten wachten totdat de club een vervanger heeft aangetrokken.

Teze is niet de enige die door technisch directeur Earnest Stewart in de wachtkamer wordt geplaatst. Ook Van Aanholt moet zijn geduld bewaren. Volgens Elfrink wil de linksback, die momenteel clubloos is, dolgraag terugkeren bij PSV.

Echter willen Bosz en Stewart geen overhaaste beslissing nemen met Van Aanholt. Elfrink schrijft dat Stewart ‘liever wil wachten op een naam waar hij alle vertrouwen in heeft’. De 33-jarige Van Aanholt behoort dus niet tot die categorie.

PSV wil zich de komende periode minimaal nog versterken met een linksback, centrale verdediger en rechtsback. Sepp van den Berg behoort daarbij tot een van de toptargets, al geniet hij ook interesse van andere Europese clubs.

Van Aanholt werd vorig seizoen al door PSV gehuurd van Galatasaray, maar was in Eindhoven vaker bankzitter dan basisspeler. In totaal kwam hij vorig seizoen tot 1538 minuten in alle competities.

Het contract van Van Aanholt bij Galatasaray liep deze zomer af, waardoor de linksachter nu op zoek is naar een nieuwe club. Eerder stond hij al onder contract bij onder meer Crystal Palace, Sunderland en Vitesse.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!