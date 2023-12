Valkanis weet precies waarom Ajax punten morste tegen PEC Zwolle

Michael Valkanis is teleurgesteld met het 2-2 gelijkspel tussen Ajax en PEC Zwolle. De Amsterdammers kwamen kort na rust op een 2-0 voorsprong in de Johan Cruijff ArenA, maar een dubbelslag van Lennart Thy voorkwam een Amsterdamse zege. Valkanis denkt dat het vooral misging met de restverdediging.

Thy dompelde de Amsterdammers diep in de slotfase van de wedstrijd, waarin Brian Brobbey al twee keer had gescoord, in rouw met een omhaal: 2-2. De spits van PEC ontving de bal via de arm van ploeggenoot Apostolos Vellios, maar VAR Sander van der Eijk verzuimde om het doelpunt af te keuren.

De tijdelijke vervanger van John van ‘t Schip, Valkanis, regeert na afloop teleurgesteld voor de camera van ESPN. “We slaagden er niet in om in het ritme te komen. Het baltempo lag veel te laag. Ik heb het schreeuwend van de kant proberen aan te geven, maar het hielp weinig.”

“Ondanks dat we niet ons gebruikelijke spel speelden, gingen we toch met een 1-0 voorsprong rusten. Daarna was ik blij met de snelle tweede goal na rust. We hadden de drie volle punten moeten pakken vandaag, maar het is niet gelukt. We zijn erg teleurgesteld.”

“Na de 2-0 zag ik dat de jongens meer zelfvertrouwen kregen en dat het baltempo opgevoerd werd”, vervolgt Valkanis. “We kregen enkele kansen, maar het ontbrak ons aan nauwkeurigheid in de eindpassing en afronding.”

In het eerste bedrijf kreeg PEC Zwolle enkele grote mogelijkheden, maar de club slaagde er niet in die te benutten. “Onze restverdediging stond niet goed. We wilden zo graag winnen, dus het aantal spelers dat aanviel was te groot. We moeten beter voorbereid zijn op de counters.”

“Natuurlijk kan het zijn dat de vermoeidheid ons parten begint te spelen”, besluit Valkanis. “Het zijn loodzware maanden geweest, zeker als je ziet waar die jongens vandaan kwamen. Er is goed gepresteerd, want het doel was om vijfde te eindigen voor de winterstop. Dat is gelukt, ondanks het teleurstellende puntenverlies.”

