Valentijn reageert furieus als hij de naam van een bij Ajax vertrokken man hoort: 'Houd op, vuile wegloper!'

Valentijn Driessen is allerminst te spreken over het vertrek van Ruud van Nistelrooij bij Manchester United, zo zegt hij bij de podcastserie Kick-Off van De Telegraaf. De Nederlander, die de afgelopen wedstrijd als interim-trainer fungeerde, moet het veld ruimen door de komst van Rúben Amorim. Voor Jelle ten Rouwelaar heeft de chef sport minder begrip.

Mike Verweij en Driessen snappen beiden niks van het noodgedwongen vertrek van Van Nistelrooij uit Manchester. “Ik vind Ruud van Nistelrooij een icoon van de club en ik zou als club hem daarom altijd rond het eerste elftal willen hebben", zegt laatstgenoemde. "Dat zegt niet alles, maar hij had wel feeling met de spelers."

“Je moet toch een bewaker hebben van de filosofie en het DNA van de club", vervolgt Driessen. "Belachelijk om die jongen dan de deur te wijzen." Ook Verweij snapt er weinig van dat Manchester United - volgens hem halsoverkop - Amorim hebben aangesteld.

“Waarom heeft United niet iets meer tijd genomen?”, vraagt de journalist zich af. “Alle spelers lopen weg met Van Nistelrooij, die geluiden hoor je ook van alle gasten die in de Eredivisie hebben gespeeld. Als je hem de tijd had gegeven en hij was gaan presteren, had je na het seizoen die nieuwe trainer aan kunnen stellen (Amorim, red.) en had je Van Nistelrooij er gewoon bij kunnen hebben.”

“Ik vind dat ze schandalig met een clubicoon zijn omgegaan”, concludeert Verweij, die Van Nistelrooij tot aan het eind van het seizoen had laten zitten als eindverantwoordelijke. Volgens het Kick-Off-duo staat de Portugese nieuwkomer direct ook onder grote druk. “Slikken of stikken”, typeert Verweij zijn situatie.

Dan laat presentator Hein Keijser de naam Jelle ten Rouwelaar vallen. De oud-doelman tekende bij Ajax maar vertrok twee weken later naar Manchester United. Inmiddels is de keeperstrainer daar weer vertrokken. Driessen reageert direct fel als zijn naam op tafel wordt gegooid.

“Houd op over Jelle ten Rouwelaar, alsjeblieft”, zit het hem schijnbaar nog diep. “Vuile wegloper, man. Wat is dit voor onzin? Hij tekent een contract en twee weken later wil hij zijn contract ontbinden. Ajax heeft hem uit de anonimiteit gehaald en twee weken later komt hij om contractontbinding te vragen.”

“Bij Ajax werd al de grap gemaakt dat het maar goed is dat hij deze kans had gepakt, want met ballen lukte hem dat meestal niet”, voegt Verweij toe, verwijzend naar zijn actieve spelersloopbaan.