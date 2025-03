Valentijn Driessen ziet verdediger die, in tegenstelling tot Jorrel Hato, 60 miljoen euro gaat opleveren

Valentijn Driessen is onder de indruk van Amsterdammer Dean Huijsen. Dat laat de journalist van De Telegraaf vrijdag duidelijk blijken in zijn column namens de ochtendkrant. Driessen denkt dat Huijsen een stuk meer gaat opleveren dan Ajax-verdediger Jorrel Hato.

De journalist is van mening dat Hato met zijn optreden in De Kuip een flater heeft geslagen. “Hij deed met zijn fout en rode kaart Oranje de das om. De Ajacied droeg schuld aan de uitschakeling. Dat hij pas 19 jaar is, doet niet ter zake als je op het hoogste podium moet leveren”, schrijft Driessen.

Driessen denkt dat bondscoach Ronald Koeman met een jaloerse blik heeft gekeken naar Dean Huijsen. “Ook 19 jaar. De geboren Amsterdammer liet in zijn eerste twee A-interlands voor Spanje, uitgerekend tegen zijn geboorteland, zien wat het Nederlands elftal de komende tien jaar gaat missen centraal in de verdediging.”

Driessen heeft hoge verwachtingen van de verdediger van Bournemouth. “Deze Huijsen had na het WK 2026 zomaar de opvolger van Van Dijk bij Oranje kunnen worden. Helaas is het niemand bij de KNVB gelukt om Huijsen over te halen, terwijl hij wel in vertegenwoordigende jeugdteams voor Nederland speelde.”

“Vanzelfsprekend heeft Real Madrid zijn belangstelling voor de Spaanse neo-international laten doorschemeren. In de zomer zal ongetwijfeld 60 miljoen euro voor Huijsen worden neergeteld”, voorspelt Driessen.

Ajax gaat dat bedrag niet krijgen voor Hato, zo verwacht de spraakmakende journalist. “Het prijskaartje zal niet van Huijsen-niveau zijn. Hato laat veel potentie zien, maar in de zomer kiezen voor een top 8-club uit Europa kan zomaar verkeerd aflopen. Een tussenstap zou Hato beter passen.”

Driessen is eigenlijk van mening dat Hato minstens nog een jaar bij Ajax moet blijven om zich te manifesteren in minimaal acht wedstrijden in de Champions League, om daarna deel te nemen aan het WK. “Dan kom je als Jorrel Hato even iets anders binnen, als iemand met meer bagage en status.”