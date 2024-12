Valentijn Driessen wijst hoofdschuldige aan voor gedaalde marktwaardes bij Ajax

Francesco Farioli is verantwoordelijk voor de gedaalde marktwaardes bij Ajax, zo stelt journalist Valentijn Driessen in zijn nieuwste column namens De Telegraaf. Het ‘gegoochel’ met de opstelling zou de reden zijn voor het feit dat spelers als Brian Brobbey en Jorrel Hato niet in waarde zijn gestegen.

In zijn column van vrijdag noemt Driessen een aantal pijnpunten van het huidige Ajax. “Een vaste hoofd jeugdopleiding ontbreekt, de hoofdtrainer heeft met z’n reactievoetbal maling aan de Ajax-filosofie en geeft eigen jeugd weinig kansen bij het eerste elftal.”

“De meest gênante constatering voor Kroes is dat de selectie niet in waarde is toegenomen”, gaat Driessen verder. “Daarmee spelt hij Farioli een brevet van onvermogen op. Nota bene na twee rampseizoenen en nu de tweede plaats op de ranglijst achter PSV zou je anders verwachten.”

De Duitse website Transfermarkt openbaarde dinsdag de nieuwe marktwaardes van alle spelers uit de Eredivisie. De selectie van Ajax kende zeven stijgers, maar daartegenover stonden liefst zestien dalers.

Driessen ziet een duidelijke reden hiervoor. “Het gegoochel met de opstelling, waardoor potentiële kaskrakers als Brian Brobbey en Jorrel Hato ver zijn teruggevallen, ligt daaraan ten grondslag. De statistiek van spits Brobbey – vorig seizoen 22 treffers in 43 duels, nu drie in 22 wedstrijden – spreekt boekdelen.”

Hato is overigens niet gedaald tijdens de periodieke update. De Rotterdamse verdediger is nog altijd 30 miljoen euro waard. Daarmee is hij samen met Brobbey (van 35 miljoen euro naar 30 miljoen euro) de meest waardevolle Ajacied.

Driessen verwacht niet dat Farioli zijn werkwijze gaat veranderen. “De clubleiding staart zich blind op de tweede plaats en de winst tegen Feyenoord en PSV. Fans nemen daar genoegen mee, maar van technisch verantwoordelijken verwacht je meer doortastendheid. Gebrek aan ervaring op topniveau spelen Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker parten.”