Valentijn Driessen wijst belangrijkste speler PSV aan: 'Hij maakt het grote verschil'

Valentijn Driessen is onder de indruk van de prestaties van Ivan Perisic en Olivier Boscagli bij PSV. Dat vertelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens Driessen maakt vooral Boscagli het verschil bij de Eindhovenaren.

In de podcast gaat het onder meer over de prestatie van PSV deze week. De Eindhovenaren wonnen thuis na verlenging met 3-1 van Juventus in de tussenronde van de Champions League, en wisten zich zodoende te plaatsen voor de achtste finales van het miljardenbal.

Eén van de uitblinkers aan Eindhovense zijde was Perisic. Driessen had niet verwacht dat de Kroaat het zo goed zou doen bij PSV, toen hij in september werd vastgelegd. “Perisic kwam terug van een kruisbandblessure, en bij Hajduk Split redde hij het al bijna niet. Dus ik dacht dat PSV een oude, kreupele man in dienst kreeg”, begint Driessen.

“Maar dat is allerminst het geval. Ik hoorde ook nog dat hij bij Ajax is aangeboden. Die zullen ook wel twee keer achter hun oren krabben, want hij was echt geweldig. In alle grote wedstrijden doet hij het, dus je ziet wel die extra kwaliteit bij hem.”

Mike Verweij is ook onder de indruk van het profgedrag van de aanvaller. “Hij zorgt volgens mij ook heel goed voor z’n eigen lichaam. Er zit geen grammetje vet aan, volgens mij. Dus ik denk dat hij een voorbeeldprof is, en ook heel veel jonge jongens mee kan slepen in dit profgedrag. Dus het is natuurlijk een gouden speler om erbij te hebben voor PSV”, aldus Verweij.

Olivier Boscagli

Deze winter versterkte PSV zich met Tyrell Malacia, die op huurbasis overkwam van Manchester United. Toch denkt Driessen niet dat de linksback de belangrijkste man achterin zal zijn of worden bij PSV.

“Ik denk dat vooral Boscgali het grote verschil maakt. Wel of geen Boscagli. Want dan heb je iemand aan de bal die rust heeft en kan opbouwen. Dus ik denk dat dat het grote verschil was met PSV zonder Boscagli. Het verschil zit niet zozeer in de backs. We moeten de backs niet te groot maken”, doelt de journalist op onder meer Malacia.