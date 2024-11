Valentijn Driessen walgt van invaller bij Ajax: 'Heb je dat beeld gezien? Om te kotsen!'

Valentijn Driessen heeft zich enorm gestoord aan de voorbereiding van Wout Weghorst op zijn invalbeurt tegen PEC Zwolle (2-0 winst). De spits van Ajax liet zich voor zijn entree op het veld innig omhelzen door een assistent-coach van Francesco Farioli. "Om te kotsen!", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Ook presentator Pim Sedee van de podcast verbaasde zich over het moment, dat live in beeld werd gebracht door ESPN. "Heb je dat gezien? Weghorst werd klaargestoomd alsof hij de honderd meter in de Olympische finale ging lopen. Dat ging echt helemaal nergens over", aldus Sedee.

ESPN

"Ja, ik heb het gezien", reageert Driessen. "Een volwassen kerel die om je heen staat te springen en te omhelzen, en op je rug te slaan... Werkelijk waar om te kotsen."

"Dramatisch", noemt Driessen het moment. "Weghorst, je bent een volwassen kerel. Je hebt geloof ik drie of vier kinderen. Dan denk je toch: blijf van me af joh. Doe niet zo raar. Echt belachelijk."

Op het veld kon Weghorst, die inviel voor Brian Brobbey, vervolgens niet imponeren, stelt Driessen. "Hij heeft helemaal niks laten zien. Geen bal geraakt."