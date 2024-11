Valentijn Driessen vreest voor Ajax: 'Louis van Gaal is helemaal omgeslagen'

Valentijn Driessen ziet dat Ajax een in zijn ogen zorgwekkende transformatie ondergaat. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf weegt het zogeheten Ajax-DNA steeds minder zwaar binnen de club en Louis van Gaal zou daar mede verantwoordelijk voor zijn.

Driessen deelt zijn visie in een video-item van De Telegraaf. Aanleiding voor zijn relaas is het opstellen van Kenneth Taylor als linksbuiten tegen PEC Zwolle (2-0 winst) afgelopen weekeinde. Francesco Farioli moest puzzelen wegens het ontbreken van Mika Godts en posteerde dus de middenvelder op de linkerflank.

"Dat is natuurlijk ook armoe troef", is Driessen van mening. "En op een gegeven moment wordt er gewisseld en gaat Ajax met twee spitsen spelen. Dat is vloeken in de kerk, maar alles mag tegenwoordig bij Ajax."

"Het Ajax-DNA telt allemaal niet meer. En dat kan je ook allemaal verwachten op het moment dat Louis van Gaal de adviseur (van de Raad van Commissarissen, red.) is", wijst de journalist met de beschuldigende vinger.

"Hij heeft natuurlijk ook al zijn geloofsbrieven in de open haard gegooid en is helemaal omgeslagen. Dat hebben we gezien bij het Nederlands elftal. Het leidt alleen nergens naartoe, maar dat maakt voor de rest niet uit."

Driessen doelt daarmee onder meer op het WK van 2022, waar Nederland met Van Gaal als bondscoach tot de kwartfinale reikte. Oranje verscheen dat toernooi steevast in een systeem met vijf verdedigers.

In de kwartfinale bleek Argentinië, de latere wereldkampioen, na strafschoppen te sterk. Voor Van Gaal werd het (vooralsnog) zijn laatste klus als hoofdtrainer. Sinds oktober vorig jaar adviseert hij de RvC van Ajax.