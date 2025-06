Valentijn Driessen uiterst kritisch: 'Hij moest dan naar Ajax...'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn kritisch op Michael Reiziger, die donderdagavond met Kenneth Taylor, Ian Maatsen en Youri Regeer startte op het middenveld. Jong Oranje stond tegen Jong Finland al snel op een 2-0 achterstand en dat mag je de bondscoach best kwalijk nemen, vindt Driessen.

“Het was een draak van een eerste helft, werkelijk ongelooflijk”, begint de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Waar die trainers allemaal mee bezig zijn... Die raken allemaal de weg kwijt als het spannend wordt. Reiziger moest dan de trainer van Ajax worden...”

“Regeer is natuurlijk een middenvelder, dus die kan daar wel spelen. Maar Maatsen speelt normaal linksback. Ja, hij heeft ooit in de jeugd op het middenveld gespeeld. Hij liep overal en nergens. Het leek echt helemaal nergens op”, aldus Driessen.

“Als je een middenveld met Taylor, Maatsen en Regeer hebt, heb je totaal geen creativiteit en relatief weinig diepgang. Het leek echt gewoon helemaal nergens op. Als je dan twee persoonlijke fouten maakt sta je met 2-0 achter. Dat mag je de bondscoach best kwalijk nemen.”

Verweij vindt dat Taylor wel diepgang heeft. “Hij is natuurlijk geen hele creatieve middenvelder, maar hij heeft wel diepgang. Hij heeft bij Ajax ook wel veel gescoord, maar het was geen middenveld waarvan je dacht: daar gaan we die Finnen even mee oprollen.”

“Wat mij ook verbaasde, is dat ze met Noah Ohio, Bjorn Meijer en Regeer drie jongens opstelden die gewoon heel lang niet gevoetbald hebben. Dat wil je ook niet als je een eindtoernooi begint. Op die opstelling was heel veel aan te merken”, aldus Verweij.