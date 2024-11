Valentijn Driessen theoretiseert over nieuwe bondscoach Nederlands elftal: 'Bij twee zeperds tegen Spanje kan je bij hem uitkomen'

Mocht Ronald Koeman een 'baggerfiguur' slaan in de kwartfinales van de Nations League, waarin het Nederlands elftal vrijdag werd gekoppeld aan Spanje, is het niet ondenkbaar dat de KNVB een lijntje uitgooit naar Erik ten Hag. Zo theoretiseert Valentijn Driessen vrijdag in de podcastserie Kick-Off van De Telegraaf.

Het Nederlands elftal besloot het kalenderjaar afgelopen week met twee interlands tegen Hongarije (4-0 zege) en Bosnië en Herzegovina (1-1). Met de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 in het vooruitzicht, werpt presentator Pim Sedee de vraag op of Koeman de ideale bondscoach is om Oranje daar naar succes te leiden.

"Het is de best beschikbare", zegt Mike Verweij eerst nog, vlak voordat Sedee de naam Erik ten Hag op tafel gooit. Dan kraakt Driessen de prestaties van Koeman. "Je moet beter worden en je ziet het Nederlands elftal onder Koeman niet beter worden."

"En dan kan je misschien stellen dat je straks bij die hele hoop WK-kwalificatiepotjes, die je eigenlijk met twee vingers in de neus moet winnen, dat je daar wat dingen kan experimenteren. Of Koeman daar de geschikte man voor is, dat zal denk ik afhangen van de potjes in maart tegen Spanje."

“Ik had even geen rekening gehouden met het alternatief Erik ten Hag”, komt Driessen later in de podcast terug op het onderwerp. “Hij is wel iemand die veel wil trainen, het spel stillegt en zijn ideeën wil zien bij zijn ploeg.”

Mocht Spanje het Nederlands elftal declasseren, zou Driessen de optie Ten Hag serieus overwegen. “In aanloop naar het WK kan je dat beslissen. Bij twee zeperds tegen Spanje: waarom zou je dan door willen gaan met de bondscoach?”, vraagt de chef sport van de ochtendkrant zich af.

Hij plaatst wel direct een kanttekening. “Hij is geen garantie, dat is ook wel gebleken”, doelt Driessen op het ontslag van Ten Hag bij Manchester United. Mike Verweij voegt daaraan toe. “Ook bij FC Utrecht en Ajax had hij best wel een lange aanlooptijd nodig om de spelers te laten spelen zoals hij wilde.”

De clubwatcher van Ajax heeft er dan ook zijn bedenkingen bij of de 52-jarige Haaksberger geschikt is als opvolger van Koeman. “Ten Hag lijkt mij veel meer een veldtrainer of clubtrainer dan een bondscoach”, zo oordeelt de journalist.