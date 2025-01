Valentijn Driessen reageert op sneertje van Calvin Stengs na Feyenoord - Bayern München

Valentijn Driessen heeft vrijdagmiddag gereageerd op het sneertje dat Calvin Stengs (26) op Instagram uitdeelde na Feyenoord – Bayern München (3-0). De middenvelder van de Rotterdammers schreef ‘Valentijn, de bal is rond’ bij een foto en doelde daarmee op het gesprek dat hij met de journalist van De Telegraaf voerde na het uitduel met Willem II (1-1) van zaterdagavond.

Driessen vroeg na het gelijkspel in Tilburg aan Stengs of het wel zin had om tegen Bayern te voetballen. "Valentijn, de bal is rond", schreef de nummer 10 vervolgens daags na de historische zege op zijn Instagram-kanaal. Ploeggenoot Quilindschy Hartman kon er om lachen. "Hahahaha, deze is echt lekker! Je zit er weer eens naast Valentijn!”

De journalist heeft in een video-item van de krant gereageerd. “Het is een beetje een inside joke, want na Willem II – Feyenoord kwam Stengs naar de media. Hij vertelde daar een heel verhaal en ik vroeg: ‘Wat denk je nou eigenlijk over die wedstrijd tegen Bayern? Dat wordt natuurlijk niets zoals jullie je hier manifesteren.’”

“Toen zei hij, naast nog wat meer dingen: ‘De bal is rond.’ Ik zeg: ‘Zo lust ik er ook nog wel een paar.’Vervolgens ging hij weg bij die persconferentie en liep hij langs me. Ik zei: ‘Mag ik je citeren? Met ‘de bal is rond’?’ Want ja, dat is natuurlijk wel een grote uitspraak. ‘Ja, dat is prima. Jij wel.’ Daar kwam hij nu nog even op terug.”

“Hij deed in ieder geval veel meer dan tegen Willem II. Ik vond hem ook best wel aardig spelen. Het is heel jammer dat hij geblesseerd is geraakt aan zijn hamstring en er waarschijnlijk een tijdje uitligt. Niet als enige Feyenoorder, want de lijst met blessuregevallen is natuurlijk oneindig”, aldus Driessen.

Stengs was pas net weer helemaal fit nadat hij een groot deel van het seizoen miste wegens een zware knieblessure. De creatieve linkspoot maakte eind november zijn rentree tegen sc Heerenveen en werd sindsdien steeds fitter. Tegen FC Utrecht en Willem II maakte hij voor het eerst sinds zijn blessure de negentig minuten vol. Tegen Bayern moest hij na vijftig minuten de strijd staken.