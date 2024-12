Valentijn Driessen prijst speler van Ajax: ‘De eerste die het openlijk zegt’

Valentijn Driessen is blij met het interview dat Wout Weghorst heeft gegeven na afloop van het gewonnen uitduel met NEC Nijmegen (1-2). De spits van Ajax gaf publiekelijk toe dat hij het niet eens was met zijn wissel.

Weghorst redde een zwak Ajax in Nijmegen met twee treffers, wat zijn verbazing des te groter maakte dat hij in de 68ste minuut naar de kant werd gehaald. Trainer Francesco Farioli koos ervoor om Chuba Akpom binnen de lijnen te brengen voor de boomlange spits uit Borne.

"Als ik trainer was en mijn spits stond na 65 minuten met twee goals achter zijn naam op het veld, dan zou ik hem nooit wisselen”, vertelde Weghorst na afloop bij ESPN, die verder niet al te diep op de vervolgvragen in wilde gaan. "Je weet nu wat ik ervan vind. Ik begrijp het niet, maar het is zijn keuze, zijn filosofie, zijn tactiek en hetgeen waarin hij gelooft."

Driessen begrijpt Weghorst heel goed, zo zegt de journalist in de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. “Eindelijk de eerste Ajacied die dat gewoon openlijk zegt. Brobbey heeft het tussen de regels door ook gezegd.”

“Maar al die andere spelers die met zo’n sik van het veld aflopen en vervolgens roepen dat ze het wel begrijpen en het erbij hoort... Het hoort er helemaal niet bij! Je moet altijd negentig minuten willen spelen”, aldus Driessen.

Driessen prijst Weghorst. “Weghorst wil negentig minuten spelen en tot het uiterste gaan. Ik begrijp hem heel erg goed.”

Driessen denkt dat veel spelers van Ajax juist fysieke problemen hebben door het vele rouleren van Farioli. “Misschien zijn er ook wel mensen afgehaakt, omdat ze nooit tegen de grens aan hebben gezeten. Als ze maar enigszins fysiek richting rood gaan, worden ze naar de kant gehaald. Er wordt meer naar de volgende wedstrijd gekeken dan naar de wedstrijd waarin ze zitten.”