Valentijn Driessen noemt speler van het Nederlands elftal die geen bonuspunten scoorde in Duitsland

Het Nederlands elftal heeft zichzelf voor schut gezet tegen Duitsland (1-0 nederlaag), zo concludeert Valentijn Driessen in zijn analyse namens De Telegraaf. Volgens de journalist is het onvoorstelbaar hoe lamlendig Oranje voor de dag kwam in München.

Driessen wijst met zijn vinger naar meerdere schuldigen. “Bondscoach Koeman mag zich dit slappe verweer zeker aanrekenen als eindverantwoordelijke. Zoals je van spelers als Dumfries en de middenvelders Timber, Gravenberch en Reijnders zoveel gezonde agressie mag verwachten dat zij hun medespelers meeslepen in een gevecht als het voetballend niet lukt.”

De journalist doet een pijnlijke constatering over de aanvallers van Oranje, die volgens hem opnieuw tekortkwamen in het shirt van het Nederlands elftal. “Dat de beste aanvaller van de laatste twee jaar bij Oranje, WK- en EK-topscorer Gakpo, vooral reserve staat bij Liverpool zegt voldoende.”

“Het eindoordeel over de voorhoede wordt verder onderstreept met de constatering dat Brobbey nauwelijks potten breekt bij Europa League-club Ajax en zijn concurrent Zirkzee bij Manchester United slechts mondjesmaat in actie komt. Terwijl rechtsbuiten Simons te weinig zijn grote belofte inlost”, aldus Driessen.

Van de Ven

Driessen vindt het opvallend dat ook Micky van de Ven door de ondergrens zakte. “Vanwege de afwezigheid van aanvoerder Virgil van Dijk kreeg Van de Ven de gelegenheid zich te manifesteren als alternatief. De razendsnelle centrale verdediger van Tottenham Hotspur scoorde geen bonuspunten. Zowel aan de bal als in verdedigend opzicht was hij onzeker en wilde zich te geforceerd bewijzen, wat tot fouten leidde.”

“Omdat Van de Ven heel druk was met zichzelf, kwam er van het coachen van ploeggenoten om hem heen weinig tot niets terecht. Juist naar het element coaching was Koeman benieuwd vanwege de afwezigheid van de natuurlijke leider Van Dijk. Een dergelijke rol is voorlopig niet weggelegd voor Van de Ven, al verdient hij een keer een kans naast Van Dijk”, besluit Driessen.

De kritische journalist prijst Stefan de Vrij, die in München als enige wel zijn verantwoordelijkheid pakte en zijn medespelers hielp. Driessen vindt het ‘te gemakkelijk’ om Jorrel Hato aan te pakken. “De Ajacied is vijfde keus en speelt liever centraal achterin dan als linksachter.”