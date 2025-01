Valentijn Driessen: 'Leuk om te zien dat veel talenten uit omgeving Amsterdam nu niet voor Ajax, maar voor die club kiezen'

Valentijn Driessen ziet dat steeds meer jonge talenten in de omgeving van Amsterdam en Alkmaar niet voor Ajax kiezen, maar voor AZ. Dat heeft er volgens de journalist mee te maken dat jeugdspelers bij AZ meer speeltijd krijgen in het eerste elftal dan bij Ajax.

“Het is wel heel leuk om te zien dat spelers uit de omgeving van Alkmaar en Amsterdam nu voor AZ kiezen en daar doorbreken”, begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Omdat Ajax zo nodig naar Denemarken, België, Afrika en Zuid-Amerika moet kijken.”

“Terwijl de rechtsback van Feyenoord volgens mij op anderhalve kilometer van de ArenA woont. Al dit soort spelers zouden vroeger allemaal blind tekenen voor Ajax. Maar Kees Smit ook, die kon volgens mij in 2015 kiezen tussen AZ en Ajax.

“Maar de keuze was helemaal niet moeilijk. Hij was vier keer bij Ajax geweest, en was er helemaal zat van, van die club. En nu is hij de volgende die door gaat breken bij AZ.”

Als voorbeeld noemt Driessen Jan Faberski, die ook al enkele jaren in de jeugd van Ajax speelt, maar nauwelijks speeltijd in Ajax 1 krijgt. “Faberski blijft mijlenver van het eerste elftal”, aldus Driessen. “Nu mocht hij een wedstrijdje spelen in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft, tegen Stuttgart. Maar in de opstelling zien we hem gewoon niet.”

“Maar als je nou echt Ajax bent… Die gasten die er nu instaan, zijn niet veel beter namelijk. Dus geef die jongen een keer een kans, en laat hem meespelen. Sta je met 2-0 voor tegen RKC, laat hem dan meespelen. Dan wordt het misschien geen 2-1, maar 3-0.”

Volgens collega Mike Verweij wordt er binnen Ajax hard aan gewerkt om de jeugdopleiding weer op orde te krijgen. “Dat er heel veel gemankeerd heeft aan de opleiding van Ajax, is duidelijk. Beuker en Kroes zijn nu natuurlijk bezig om dat heel snel te herstellen. Het voordeel van Beuker is dat hij bij AZ heeft gewerkt, dus weet hoe het wél moet. Maar dat Ajax een heel groot probleem heeft in de vijver waarin ze vissen met AZ, is duidelijk”, besluit Verweij.