Valentijn Driessen: ‘Hij wil niet meer spelen voor Ajax. Dit is werkweigering’

Valentijn Driessen is totaal niet te spreken over de inzet van Borna Sosa. De journalist laat in de podcast Kick-Off van De Telegraaf weten dat hij zich heeft geërgerd aan de houding van de linksback van Ajax in het verloren duel met AZ (2-0). Driessen spreekt zelfs over ‘werkweigering’ van de Kroatisch international.

“Die Sosa... Hij speelde, nee, hij liep rond vlak voor de perstribune waar wij zaten”, zo begint Driessen. “Hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze man in Duitsland ooit basisspeler is geweest?”

“Hij wandelt. Hij bekijkt het spel. Hij bekijkt de tribune en hij kijkt wat voor weer het is. Volgens mij is die jongen er helemaal klaar mee. Hij wil niet meer spelen lijkt wel. Dit is gewoon werkweigering van de eerste tot de laatste minuut.”

“Kijk, die Gaaei doet nog zijn best, maar hij kan alleen niets”, vervolgt Driessen. “Dat is ook een treurig verhaal. En dan Sutalo. Hoe hij het gepresteerd heeft om Kroatisch international te worden, is mij een raadsel.”

“Hij heeft gewoon iedereen een rad voor de ogen gedraaid en alleen alle ballen ingeleverd bij Modric. Daar heeft hij een hele mooie transfer aan overgehouden en daardoor verdient hij nu een godsvermogen bij Ajax. Het is tenenkrommend waar die gasten mee bezig zijn”, besluit de journalist.

Mike Verweij sluit zich aan bij zijn collega en geeft aan zich te hebben gestoord aan het gedrag van de Ajax-fans, die Anton Gaaei aanvielen in de reacties onder zijn Instagram-foto’s. Gaaei besloot om alle posts direct van zijn account te halen.

“Ajax had een paar weken geleden nog een hele mooie actie tegen haat op social media, maar die mooie campagne heeft geen enkele zin gehad. Ajax-fans reageerden hun frustratie en woede eerst af op Kenneth Taylor, en nu op social media op Gaaei. Dus ik snap wel dat hij dan die foto’s verwijdert”, aldus Verweij.

