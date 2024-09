Valentijn Driessen: 'Hij heeft zichzelf een hele slechte dienst bewezen'

Valentijn Driessen verwacht niet dat Matthijs de Ligt het defensieve hart gaat vormen bij Oranje tijdens het WK. De verdediger maakte zaterdagavond een slippertje waardoor Bosnië en Herzegovina kon toeslaan. Driessen geeft liever de voorkeur aan Stefan de Vrij.

"Ik denk niet dat De Ligt de vaste partner van Van Dijk gaat worden", begint Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Tijdens het EK was Stefan de Vrij de vaste partner. Die heeft het uitstekend gedaan, maar is nu geblesseerd. Die gaat gewoon mee in het traject richting het WK."

Driessen zag De Ligt niet vrijuit gaan bij de 3-2 van Edin Dzeko. De verdediger van Manchester United liet de spits uit zijn rug weglopen. "Hij heeft zichzelf een hele slechte dienst bewezen. Ik denk dat Matthijs de Ligt op de bank gaat belanden."

Koeman wilde deze interlandperiode aangrijpen om met Van Dijk en Micky van de Ven in het hart van de defensie te spelen, maar de verdediger van Tottenham Hotspur is geblesseerd. Mede daarom kreeg De Ligt de voorkeur tegen Bosnië.

"We hebben ook Jurriën Timber nog", gaat Driessen verder. "Die keert terug bij Arsenal en speelde bij Ajax ook altijd rechts centraal. Dus Matthijs de Ligt moet achteraan aansluiten."

Driessen heeft over het algemeen wel genoten van het spel van Oranje. "Bij vlagen was het leuk om te zien, met goede combinaties en attractief voetbal. Maar de uitslag had 8-2 moeten zijn, zeker tegen zo'n zwakke tegenstander als Bosnië, de nummer 75 van de wereldranglijst."

Het spel van Joshua Zirkzee kon Driessen ook wel bekoren. "Hij wist dat Brobbey ging spelen tegen Duitsland, dus hij moest ook wel iets laten zien. Dat deed hij bij vlagen goed, was bij twee doelpunten betrokken. Je kan leuk met hem meevoetballen."