Valentijn Driessen haalt uit: ‘Ze laten zich monddood maken door Van Gaal...’

Valentijn Driessen haalt opnieuw uit naar collega-journalisten. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het teleurstellend dat diverse hoofdredacteuren zich 'monddood laten maken door koning Louis van Gaal'.

Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Dat is een overlegorgaan van hoofdredacteuren van Nederlandse kranten, tijdschriften, persbureaus, radio- en televisieprogramma's en websites. Ook Louis van Gaal, ex-bondscoach van het Nederlands elftal, was daarvoor uitgenodigd.

In de podcast Kick-off bespreken Mike Verweij en Driessen die bijeenkomst. "Ik heb als een goed journalist betaamt net even proberen te achterhalen wat zich daar allemaal heeft afgespeeld, maar de luiken blijven gesloten", zegt Verweij. "Er is afgesproken dat niets naar buiten komt."

Die afspraak lijkt uit de koker van Van Gaal te komen. "Zo regeer je als koning", zegt Driessen. "Dan heb je ook gewoon alle hoofdredacteuren in je zak. 'Het zijn allemaal topjournalisten, die zijn allemaal terecht op die plaats gekomen.' En die laten zich dan monddood maken door Louis van Gaal."

Driessen zou een dergelijke afspraak nooit accepteren. "Dan kun je beter niet gaan. Dit is nou precies wat Louis van Gaal altijd met de schrijvende journalisten doet: het moet allemaal precies in de krant komen zoals hij het wil..."

Van collega's heeft Driessen vernomen dat Van Gaal een-op-een-interviews altijd eerst in wil zien voor publicatie. "Ze krijgen allemaal vellen met rode strepen en verbeteringen terug. Normaal haal je alleen feitelijke onjuistheden eruit, maar Van Gaal past quotes en zelfs feiten aan. Van alles en nog wat, dus eigenlijk moet je ook geen interview willen."

Zelf heeft Driessen Van Gaal nooit een-op-een geïnterviewd. "Ik behoor daar niet toe, want hij wil niet door mij geïnterviewd worden. Prima, geen probleem hoor."

Valentijn Driessen over Rik Elfrink

Onlangs was Driessen al kritisch op de uitverkiezing van Rik Elfrink als NSP Sportjournalist van het jaar. "Dat sloeg echt nergens op", zei Driessen in, de talkshow van Hélène Hendriks. "Elfrink zit veel in de combine met Marco Timmer van VI en die krijgen alles van Marcel Brands (algemeen directeur, red.) en PSV. Daar wil ik niet lullig over doen, maar dat is gewoon te simpel."