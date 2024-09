Valentijn Driessen haalt uit: ‘PSV-fan zit achter politiestakingen, het is hypocriet!’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de politiestakingen rondom voetbalwedstrijden in Nederland, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Driessen noemt het ‘treurig dat de politie zijn machtspositie zo misbruikt'.

Eredivisiewedstrijden zijn dit seizoen al vaker het doelwit van politiestakingen. De werkonderbreking moet het kabinet dwingen akkoord te gaan met een nieuwe vroegpensioenregeling voor politieagenten per 1 januari 2026.

Sommige Eredivisiewedstrijden, zoals NAC Breda - Ajax, konden ondanks de stakingen wel doorgaan. Andere wedstrijden, de zogenaamde risicowedstrijden, zoals Feyenoord - Ajax en Ajax - FC Utrecht, worden als gevolg van de staking afgelast.

De Ajax Supporters Delegatie heeft daarom voor komende zondag, wanneer eigenlijk de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op het programma stond, een protestactie aangekondigd. “Wij, Ajax-supporters, zijn er helemaal klaar mee dat de wedstrijden van Ajax continu doelwit zijn van dit soort politieacties”, zo luidde het al in het statement.

Driessen begrijpt de frustratie van de voetbalsupporters en vindt het treurig dat de politie zijn machtspositie zo ‘misbruikt’. Hij noemt de acties van Maarten Brink, projectleider van de politiestakingen, hypocriet. “Het aanvankelijke begrip voor de politieacties bij voetbalduels verdwijnt snel”, aldus de chef voetbal. “Zeker omdat Brink – uit zijn woorden klinkt een bijna satanisch genoegen – aankondigde ieder weekeinde actie te voeren bij een relevante Eredivisiewedstrijd.”

Driessen voorspelt dat PSV, van wie Brink op X toont hartstochtelijk fan te zijn, verschoond blijft van de politiestakingen die door hem geïnitieerd worden. “Kijk maar naar het speelschema om te weten waar de politie zal staken.” PSV blijft naar zijn verwachting voorlopig buiten schot, gezien de relatief ‘kleinere’ tegenstanders.

“En dat terwijl PSV’s concurrenten Ajax en Feyenoord al aan de beurt waren”, gaat Driessen verder. “Vooralsnog is het profvoetbal en Ajax in het bijzonder met twee afgelaste wedstrijden tegen Feyenoord en FC Utrecht het meest de dupe”, concludeert hij.