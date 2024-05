Valentijn Driessen haalt uit naar commentator: ‘Dan denk ik: houd je bek!’

Valentijn Driessen is geen fan van Viaplay-commentator Johan van Polanen. Dat maakt hij duidelijk in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dat gelul allemaal… Dan denk ik: ik zit te kijken man, houd je bek”, is de journalist hard.

Tijdens Kick-off komt het onderwerp Viaplay ter sprake. “Kan je dat nog horen?”, vraagt Driessen zich af. “Van de week was het ook weer zo verschrikkelijk... Het schijnt om Johan van Polanen te gaan.”

“Nou Johan, leuk dat je luistert”, zegt presentator Pim Sedee tussendoor grappend. Driessen gaat ondertussen op een serieuze toon verder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dat gelul allemaal, werkelijk waar. En dat positieve, alles is geweldig, zeker wat die Nederlanders doen. Allerlei dingen invullen, en dan denk ik: ik zit te kijken man, houd je bek.”

Op de uitspraak van Sedee dat ‘het hele idee van een commentator is dat hij iets zegt’, reageert Driessen: “Je moet toegevoegde waarde hebben, maar dit kan niet.”

Vervolgens breekt collega Marcel van der Kraan, ook aanwezig in de podcast, in. Ook hij heeft een klacht over Viaplay. “Over toegevoegde waarde gesproken… Dan zit je zaterdag te kijken, en dan heb je in de studio Ron Vlaar. En Ron geeft gewoon een prima analyse in de rust.”

“Dan heb ik vijf of zes minuten naar Ron geluisterd, en dan is de rust nog niet voorbij, en dan gaan we nog even naar het veld. Daar staat Cedric van der Gun. En die gaat ook nog een analyse geven. Die is speciaal naar Liverpool gevlogen voor 2,5 minuut, maar ik heb alles gehoord van Ron Vlaar. Ron Vlaar heeft op het WK gespeeld, en Cedric is een hartstikke aardige jongen hoor, maar ik luister liever naar Ron Vlaar”, besluit Van der Kraan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties