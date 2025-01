Valentijn Driessen gaat voorbij aan geniale actie Ihattaren: 'Wil niet zeggen dat hij lui is, maar...'

Valentijn Driessen vindt dat Mohamed Ihattaren nog de nodige stappen moet zetten. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk laat soms fraaie staaltjes voetbal zien, maar dat is volgens de Eredivisie-watcher niet voldoende om terug te keren aan de top.

''Geweldige actie en speler, maar jammer genoeg dat hij alleen wat als hij aan de bal is. Voor de rest wandelt hij rond'', verzucht Driessen in De Oranjewinter als hij de beelden ziet van Ihattaren die Steven Berghuis door de benen speelt.

''Vind je hem lui?'', wil presentatrice Hélène Hendriks direct weten van de chef voetbal van De Telegraaf.

''Ik wil niet zeggen dat hij lui is, dat hij dat bewust doet'', zo benadrukt Driessen. ''Maar hij zal toch echt moeten verbeteren, wil hij dadelijk wél weer die stappen maken.''

''Ik heb het idee dat ploeggenoten het nog niet aandurven. Dat ze denken: Hij kan nog niet genoeg aan'', haakt Jack van Gelder in. ''Er waren genoeg mogelijkheden dat hij iemand aanspeelde en vrijliep. Hij werd ook heel vaak overgeslagen.''

''Ik denk dat als hij nóg fitter wordt dan hij al is, dan is hij heel belangrijk voor die ploeg. Dan zal hij véél meer balcontacten krijgen'', blijft Van Gelder hopen dat Ihattaren terugkeert op zijn oude niveau.

''We houden allemaal ons hart vast dat hij niet weer terugvalt. Dat hij weer in die oude fouten vervalt'', brengt Driessen het verleden van Ihattaren in herinnering. ''Maar dit was gewoon een toptalent. Hij had op dit een wereldvedette geweest. Hij was op het EK Onder 19 en daar liepen Gravenberch, Brobbey en de broertjes Timber rond. En hij was veruit de beste.''

''Die Cole Palmer, die nu een sensatie in de Premier League is, zei: 'Dit is gewoon de beste buitenlandse voetballer waar ik ooit tegen gevoetbald heb'. Die was wereldtop geweest. Maar waar hij nu bezig is, daar word je niet vrolijk van'', aldus Driessen.