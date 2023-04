Guus Til grote held van PSV op zeer lastige middag in Volendam

Zondag, 16 april 2023 om 16:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:57

PSV is voorlopig de nummer twee in de Eredivisie. Trainer Ruud van Nistelrooij zag zijn formatie zondagmiddag met 2-3 winnen van FC Volendam, dat het de Eindhovenaren met name na rust zeer lastig maakte. Guus Til was met twee doelpunten en een assist de grote held aan de kant van PSV. Luuk de Jong scoorde ook en bereikte daarmee de grens van tien Eredivisie-doelpunten voor dit seizoen.

Van Nistelrooij koos in Volendam wederom voor Walter Benítez De verdediging van de bezoekers bestond van rechts naar links uit Jordan Teze, André Ramalho, Jarrad Branthwaite, die Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Erick Gutiérrez en Joey Veerman zorgden voor de controle op het middenveld, met Til daar kort voor. Aanvoerder De Jong werd vanaf de flanken bediend door Johan Bakayoko en Xavi Simons. Bij Volendam keerden Damon Mirani en Daryl van Mieghem terug in de basisopstelling.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV begon behoorlijk stroef in Volendam, al kreeg het gaandeweg de eerste helft wel meer grip op het spel. In de helft zonder veel kansen kwamen de Eindhovenaren na ruim een halfuur op voorsprong. Veerman gaf de bal na een lange rush aan Til, die op zijn beurt De Jong bediende. De aanvoerder kon vervolgens van dichtbij binnentikken: 0-1. De spits kwam daarmee op tien Eredivisie-goals in dit seizoen. Kort voor het rustsignaal was Veerman wederom belangrijk voor PSV met een goede pass richting Bakayoko. De vleugelaanvaller gaf af op Til, die hard uithaalde en daarmee voor de 0-2 zorgde.

Volendam toonde veerkracht na rust en schreeuwde om een strafschop toen Gaetano Oristanio in de zestien naar de grond ging. De bal kwam echter niet op de stip te liggen. Enkele minuten later was het wel raak: Xavier Mbuyamba kopte feilloos raak uit een hoekschop van Carel Eiting. De treffer bracht het geloof terug bij Volendam, al liet de 1-3 niet lang op zich wachten. Aan de andere kant kopte de uitblinkende Til raak uit een hoekschop die werd verlengd door Gutiérrez. Volendam bleef knokken en het was Van Mieghem die na goed voorbereidend werk van Oristiano de bal in de verre hoek schoot: 2-3. Met de steun van het thuispubliek ging de ploeg van trainer Wim Jonk op jacht naar de gelijkmaker.

Van Nistelrooij greep in en haalde Simons en Bakayoko naar de kant, met Thorgen Hazard en Anwar El Ghazi als vervangers. De wissel leek slecht te vallen bij Simons, die met een beteuterd gezicht afdroop. Van Nistelrooij koos er later ook nog voor om De Jong en Til te wisselen, met invalbeurten voor Ibrahim Sangaré en Fábio Silva. Wat volgde was een uiterst aantrekkelijke slotfase. Hazard, die buitenspel stond, en Veerman verprutsten grote kansen voor PSV en bij Volendam waren Oskar Buur, Calvin Twigt en Oristanio niet koelbloedig genoeg in kansrijke positie. Benítez redde fraai toen laatstgenoemde op hem afstormde. PSV wankelde meerdere malen, maar hield stand en heeft voorlopig de tweede plaats in handen. Concurrent Ajax kan in punten gelijk komen als het later deze zondag wint van FC Emmen.