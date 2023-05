Unibet Uitblinker: hoge odd voor een assist van Fernandes tegen Chelsea!

Donderdag, 25 mei 2023 om 15:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:17

Een zeer belangrijk duel voor Manchester United in de Premier League. Bij winst donderdagavond op middenmoter Chelsea is de derde plaats in handen en een ticket voor de Champions League gegarandeerd. Unibet heeft voor de clash op Old Trafford een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Manchester United - Chelsea is dit een speciale odd voor een assist van Bruno Fernandes. De reguliere quotering is 3.00. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.30! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Fernandes behoort onder manager Erik ten Hag tot een vaste waarde op het middenveld en de verwachting is dat hij ook tegen Chelsea aan de aftrap verschijnt.

Fernandes maakte dit seizoen in 35 van de 36 Premier League-wedstrijden zijn opwachting. In deze optredens kwam de Portugese spelmaker tot zes doelpunten en acht assists. De middenvelder aast met Manchester United op Champions League-voetbal en het veroveren van de FA Cup. De clash met Chelsea begint donderdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.

