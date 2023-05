Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een assist van De Bruyne tegen Chelsea!

Zondag, 21 mei 2023 om 11:00 • Rian Rosendaal

Een mooi affiche in de Premier League deze zondagmiddag. Kersverse kampioen Manchester City krijgt namelijk bezoek van Chelsea. Viert het elftal van manager Josep Guardiola de landstitel in stijl? Unibet heeft voor de clash in het Etihad Stadium een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Manchester City - Chelsea is dit een speciale odd voor een assist van Kevin De Bruyne. De reguliere quotering is 2.40. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.30! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. De Bruyne verkeert in bloedvorm en aan de hand van de Belgische spelmaker gaat Manchester City naast het winnen van de landstitel voor de FA Cup en Champions League.

De Bruyne liet dinsdag tegen Real Madrid nog maar eens zien wat een talentvolle speler hij is. Aan hem nu de taak om hetzelfde te doen tegen Chelsea, waar hij uiteindelijk niet wist door te breken. Via VfL Wolfsburg bereikte hij bij Manchester City alsnog de absolute top. De laatste thuiswedstrijd van de kampioen begint zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd.